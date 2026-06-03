Alarm u SAD-u zbog smrti jedne osobe: Bila je zaražena virusom 'Sin Nombre'

Osoba zaražena hantavirusom "Sin Nombre" preminula je u Kingmanu, gradu u američkoj saveznoj državni Arizoni. Dužnosnici su poslali upozorenje zbog prisutnosti hantavirusa te naveli kako nije bilo moguće utvrditi kako je osoba bila izložena. Također, ne mogu isključiti mogućnost lokalnog prijenosa, prenosi NY Post. "Iako je hantavirus rijedak, važno je podizati svijest i provoditi preventivne mjere, posebno među ljudima koji borave na otvorenom ili čiste prostore na kojima mogu biti prisutni glodavci”, izjavila je Melissa Palmer iz tamošnjeg odjela za javno zdravstvo.

Tip "Sin Nombre” nije isti kao hantavirus "Andes” povezan sa smrtonosnim izbijanjem na kruzeru MV Hondius. "Nije poznato da se virus 'Sin Nombre' prenosi s osobe na osobu. Većina zaraza događa se kada ljudi udahnu prašinu kontaminiranu urinom, izmetom, slinom ili materijalom za gniježđenje zaraženih glodavaca", istakli su dužnosnici.

Neki od simptoma, koji se mogu razviti sedam do osam dana nakon izlaganja, uključuju povišenu tjelesnu temperaturu, umor, bolove u mišićima, glavobolju, vrtoglavicu, zimicu, mučninu, povraćanje ili proljev. Ako se stanje pogorša, mogu se razviti ozbiljniji simptomi poput kašlja, nedostatka zraka i otežanog disanja.

Podsjetimo, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) ranije je navela kako je 2. svibnja dobila prijavu vezanu uz skup slučajeva teških respiratornih bolesti među putnicima na kruzeru. Simptomi su se pojavili između 6. i 28. travnja te uključivali, između ostaloga, vrućicu, gastrointestinalne smetnje i brzi razvoj upale pluća. Brod je isplovio iz Ushuaie u Argentini 1. travnja te se više puta zaustavio u udaljenim i ekološki raznolikim područjima.