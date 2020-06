Usporedna analiza programa HDZ-a i Restart koalicije: 'Oba vode do eksplozije državne potrošnje'

Iako su glavni izborni suparnici, HDZ i SDPova Restart koalicija biračima su za ove parlamentarne izbore ponudile programe koji se u bitnim odrednicama razlikuju vrlo malo. Poučeni iskustvom koronavirusa, i jedni i drugi obećavaju ulaganja koja bi Hrvatskoj trebala osigurati samodostatnost u proizvodnji hrane i medicinskih pomagala, energetsku neovisnost... U oba programa spominje se i digitalizacija te veća ulaganja u znanost i ICT sektor. Uz sve to, oba bloka obećavaju da će, unatoč posljedicama koronakrize, očuvati životni standard, povećati plaće i mirovine i delimitirati porodiljne naknade, pri čemu ni u jednom ni u drugom programu nema jasnih izračuna kako će država sve to financirati.

‘Nisu smanjili povlaštene skupine’

Način na koji namjeravaju osigurati veće plaće ipak se bitno razlikuje. HDZ obećava smanjenje postojećih stopa poreza na dohodak, sa sadašnjih 24 i 36 na 20, odnosno 30 posto. S obzirom na to da je ministar financija Zdravko Marić u više navrata isticao kako je većina plaća u Hrvatskoj izvan poreznih škara, očito je da je HDZ željenu prosječnu plaću od 7600 kuna naumio ostvariti podizanjem natprosječno visokih plaća. SDP-ova koalicija, s druge strane, plaće namjerava povećati kroz povećanje osobnog odbitka za 1000 kuna, što bi imalo utjecaj na veći broj plaća, no državu bi koštalo znatno više od prijedloga HDZ-a. Ekonomski analitičar Željko Lovrinčević upozorava, međutim, da ni jedan ni drugi program nisu predvidjeli kako će država nadomjestiti gubitak lokalne samouprave, koja živi od poreza na dohodak. Lovrinčević računa da bi SDP-ov prijedlog višeg osobnog odbitka lokalnu samoupravu godišnje koštao oko 1,2 milijarde kuna te da bi samo Grad Zagreb ostao bez dodatnih 400 milijuna.

>> VIDEO Andrej Plenković i njegov tim predstavili program za parlamentarne izbore

– Za to nije predviđena nikakva kompenzacija. Ide li se s ovakvom mjerom, automatski bi se morao uvesti porez na imovinu, pa bi onaj tko je predlaže hrabro morao zatražiti i oporezivanje imovine bogatijih skupina – kaže Lovrinčević, napominjući da alternativa može biti zaduživanje ili privatizacija, koju također nitko ne spominje. Taj analitičar ne vjeruje ni u iskrenu predanost dvaju izbornih blokova nužnim reformama i iz obaju programa iščitava namjeru održavanja status quo, odnosno situacije u kojoj Hrvatska živi od turističke rente i doznaka građana koji rade u inozemstvu.

– Renta kod nas djeluje kao neka vrsta dozirane infuzije, od koje nikada nećete ozdraviti, ali vas održava na životu – kaže Lovrinčević te naglašava da su ključni problemi detektirani još pri izradi strateških dokumenata 2001. godine, ali da se u zadnjih 19 godina ništa bitno nije pomijenilo. Uvjeren je da za to nisu krivi samo političari, nego i birači koji također ne žele dublje promjene, svaki zbog svojih razloga.

– Političari samo nude robu za koju postoji potražnja, nude ono što birači žele čuti – kaže Lovrinčević, koji puno nade ne polaže ni u dijelove dvaju programa koji nude samodostatnost u strateškim granama.

– Ideje o samodostatnosti sada prevladavaju u svim izborima, od lokalnih u Francuskoj pa nadalje i prevladavat će još neko vrijeme, dok se ne prevlada epidemija COVID-19, a tada će se sve vratiti u stare tokove – pesimističan je Lovrinčević.

>> VIDEO Restart koalicija predstavila je predizborni program

Njegov kolega Andrej Grubišić procjenjuje kako oba programa vode do eksplozije državne potrošnje, kako ni jedan neće smanjiti broj povlaštenih skupina, nego će, dapače, kreirati nove te kako su oba provediva jedino uz rast duga i veće porezne prihode. HDZ-ov je pri tome, kaže Grubišić, još ljeviji nego SDP-ov.

– Ni HDZ ni SDP u programu nemaju obećanje da će proračun u četiri godine biti manji za 20 milijardi kuna. Time bi se sugeriralo da je država odlučila rezati rashode i da je otvorila put prema reduciranju porezne presije – kaže Grubišić. I jedan i drugi program, dodaje, odaju dojam da se traži velika država, kraljica majka koja će se pobrinuti za sve.

– Nema ni jedne riječi ni o privatizaciji biznisa, barem onih kojim imaju konkurenciju na tržištu poput ACI-ja, HPB-a, Podravke... Nema govora ni o izlasku na burzu, primjerice, HEP-a, Janafa. Nema ni jednog slova o reduciranju subvencija i poticaja, a kamoli o njihovu ukidanju – kaže Grubišić. Smeta mu i što ni u jednom od ovih programa nema poruke o ukidanju povlaštenog poreznog tretmana pojedinih sektora industrije koji, kaže, zbog jakih interesnih lobija plaćaju različite porezne stope PDV-a, a neki i različiti porez na dobit.

– Zašto bi PDV u turizmu bio 13 posto, zašto bih ja plaćao tu razliku. Nemam ništa protiv 13 posto, ali onda 13 posto svima. Priče o pet posto PDV-a na ženske potrepštine ili 10 posto na svu hranu su floskule. Snizite opću stopu PDV-a, prvo s 25 posto na 24 pa na 23...– naglašava Grubišić. Kao zamjerku programima i HDZ-a i SDP-a, odnosno Restart koalicije Grubišić ističe i činjenicu da u njima nema nikakve liberalizacije zdravstva, školstva i mirovinskog sustava.

– Država ostavlja sve poticaje koje ima i čak ne omogućava vaučerizaciju, koja bi mogla potaknuti konkurenciju u ta tri sektora – kaže Grubišić.

>> VIDEO Tomašević: Mogli bi podržati manjinsku Vladu na čelu sa SDP-om, no o tome članstvo mora odlučiti

‘Nisu se spustili u život’

Ekonomist Ljubo Jurčić kaže za programe da su izborni politički dokumenti u kojima ozbiljne ekonomije nema. To su, ističe, poruke o boljem životu, odnosno elementima boljeg života, povećanju prihoda, većim plaćama, rodiljskim naknadama...

– Obje politike, i HDZ-a i SDP-a, bave se raspodjelom onoga što se spontano stvara, a nitko ne kaže kako će organizirati hrvatsko gospodarstvo, kako ćemo početi proizvoditi npr. 15 tisuća eura po stanovniku, a ne više 12 tisuća. Nitko ne kaže u kojim će se to točno djelatnostima dogoditi, na koji način i u kojim dijelovima Hrvatske će biti ta djelatnost i ima li u tim dijelovima Hrvatske uopće uvjeta za to. A ako nema, gdje nam je politika kojom će se to stvoriti. Sva naša politika svodi se na to da će se narodu nešto raspodijeliti kao da su neki gazde koji dijele okolo. A što će dijeliti – pita Jurčić i zaključuje kako u programima nema osnova ni za polustručnu šegrtsku raspravu. Zato se, kaže, ništa neće dogoditi ni nakon izbora, nego će i dalje biti onako kako stihija donese. – Naša politika se nikada nije spustila iz baze u realni život i realno gospodarstvo – zaključuje Jurčić.