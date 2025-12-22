Napadači s plaže Bondi tjednima vježbali pucanje, bacili i eksploziv na početku napada

Naoružani napadači koji su izveli smrtonosni napad na židovskom festivalu na plaži Bondi prošli tjedan bacili su četiri eksplozivna sredstva na početku napada koja nisu eksplodirala, prema novim objavljenim dokumentima koje prenosi BBC u ponedjeljak. Naveed Akram (24) optužen je za desetke kaznenih djela, uključujući 15 točaka optužnice za ubojstvo zbog napada na proslavi Hanuke 14. prosinca. Akram, kojeg je policija nastrijelila tijekom napada, pušten je iz bolnice u ponedjeljak i prebačen u zatvor. Drugi napadač, njegov otac Sajid Akram, ubijen je. Njih su dvojica u listopadu snimila video manifest u kojem sjede ispred zastave Islamske države, prema policijskim dokumentima. Oni su "mjesecima detaljno planirali ovaj teroristički napad", tvrdi policija. Videozapisi u Naveedovom mobitelu pokazali su da su otac i sin bili motivirani "nasilnom ekstremističkom ideologijom" povezanom s Islamskom državom.

Na jednom videozapisu sjede ispred zastave Islamske države i detaljno opisuje svoju motivaciju za napad na plaži Bondi te osuđuju "djela 'cionista'", navodi policija. Čini se da Naveed u videu također recitira odlomak iz Kurana na arapskom. Druga video snimka navodno ih prikazuje kako vježbaju gađanje vjerojatno negdje u ruralnom području Novog Južnog Walesa u listopadu. Prošli tjedan izdana je privremena zabrana objavljivanja podataka kako bi se zaštitio identitet onih koji su preživjeli napad. Zabrana je opozvana u ponedjeljak nakon što su medijske tvrtke podnijele zahtjev lokalnom sudu Novog Južnog Walesa, iako su imena većine preživjelih redigirana. Snimke nadzornih kamera na plaži Bondi dva dana prije napada također su pokazale oca i sina kako se voze do tog područja i provode izviđanje, tvrdi policija.

"Optuženik i njegov otac, S. Akram, viđeni su kako izlaze iz vozila i hodaju pješačkim mostom, na istom mjestu gdje su se našli dva dana kasnije i pucali na ljude", rekla je policija. Kamere su ih također snimile kako napuštaju unajmljeni smještaj u predgrađu Sydneya satima prije napada "noseći duge i glomazne predmete umotane u deke" koje su stavili u automobil. Policija je rekla da su ti predmeti bili tri komada vatrenog oružja, improvizirane eksplozivne naprave kućne izrade i dvije zastave Islamske države. Kasnije su se odvezli do Bondija gdje su parkirali i postavili zastave na unutarnju stranu prednjeg i stražnjeg prozora, kaže policija. Nakon što su izvadili vatreno oružje i eksplozivne naprave iz automobila, hodali su prema pješačkom mostu odakle su izveli napad, tvrdi policija. Eksplozivne naprave su bacili dok su se približavali mostu, ali nisu eksplodirale iako je navedeno da su "ispravne". Naveed Akram, kojeg je policija upucala u trbuh i teško ozlijedila, nije se pojavio na sudu u ponedjeljak.