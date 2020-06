HDZ-ov Ivan Anušić o slučaju Hajduković: Očigledno je da je trebalo usvojiti Istanbulsku

Napad SDP-ovca Tomislava Mikulina na SDP-ova saborskog zastupnika Domagoja Hajdukovića bio je u ponedjeljak glavna tema u Osijeku i Slavoniji, i među građanima i među političarima.

– Očigledno je bilo potrebno usvojiti Istanbulsku konvenciju jer se upravo na tom primjeru pokazuje da nasilje postoji i među članovima istospolnih zajednica i da je potrebno zaštititi i te građane izložene obiteljskom nasilju – komentirao je Ivan Anušić, čelnik osječko-baranjskog HDZ-a i potpredsjednik te stranke, slučaj Domagoja Hajdukovića.

S obzirom na to da bi Hajduković trebao nositi listu Restart koalicije u 4. izbornoj jedinici na skorašnjim parlamentarnim izborima od kojih nas dijeli manje od mjesec dana, pitali smo Anušića za mišljenje hoće li incident među istaknutim SDP-ovcima naštetiti stranci Davora Bernardića.

– Mislim da neće, ni u 4. izbornoj jedinici ni u Republici Hrvatskoj. Jer, birači ih ni prije nisu kaznili za stvari za koje su ih trebali kazniti na izborima. Kao primjer navodim situaciju kada je Slavonija stavljena u istu statističku regiju sa Zagrebom, u doba kada je isti taj saborski zastupnik Domagoj Hajduković sjedio u Saboru i glasao za tu odluku. Preprojektirali su trasu koridora 5C u dvotračnu cestu čime su izravno oštetili Slavoniju i financijski i u gospodarskom razvoju, iako on dolazi iz Slavonije i to upravo iz grada Osijeka.Premda je već nekoliko godina zaredom Hajduković najskuplji saborski zastupnik, uvijek ga je biralo stabilno SDPovo biračko tijelo. Ne vidim, stoga, kako bi im ovaj fizički napad mogao naštetiti, ako im nije naštetilo to što su oni oštetili gospodarstvo istoka Hrvatske – odgovorio je osječko-baranjski župan Anušić.

Govoreći o najskupljem saborskom zastupniku, aludirao je, pojasnimo, na podatak da je Hajdukoviću lani isplaćeno najviše novca za troškove putovanja.

– U svakom slučaju, osuđujem svako nasilje – zaključio je Anušić.