Lupino u Širokom Brijegu otvorio dobrotvornu izložbu fotografija za djecu s poteškoćama

U Širokom Brijegu je otvorena humanitarno-prodajna izložba fotografija Stephana Lupina s ciljem podrške najranjivijima u zajednici - djeci s poteškoćama u razvoju.

Izložba je konkretno posvećena štićenicima Doma za djecu s poteškoćama u razvoju „Marija naša nada“ iz Širokog Brijega. Predstavljene su emotivne fotografije djece koje je Lupino snimio tijekom svog posjeta domu u listopadu 2024. godine, u sklopu Mediteran Film Festivala. Autor nas svojim radovima vodi kroz prizore pune iskrenosti i topline djece, bez ikakvih uljepšavanja, naglašavajući njihovo dostojanstvo, snagu i ljepotu.

Lupino je u razgovoru s novinarima priznao da je rad na ovom projektu bio duboko emotivan. Susret s djecom, njihovim osmjesima i životnom energijom ostavio je snažan dojam na njega. Nakon snimanja fotografije je razvio u Zagrebu, a potom odlučio organizirati izložbu upravo u Širokom Brijegu s namjerom da kroz umjetnost potakne zajednicu na podršku najranjivijima.

Uz fotografski ciklus koji obuhvaća 25 snažnih portreta, izložba uključuje i odabrane radove iz Lupinova prepoznatljivog umjetničkog pravca Lupinizam. Posjetitelji također mogu pogledati film o nastanku tog ciklusa, koji kroz vizualnu naraciju otkriva autorov umjetnički proces, filozofiju i dugogodišnji humanitarni rad.

Izložbu je otvorio Ivan Kraljević, savjetnik gradonačelnika Širokog Brijega. U svom obraćanju istaknuo je koliko je važan ovaj događaj za lokalnu zajednicu, osobito u vrijeme Adventa, kad su poruke solidarnosti i zajedništva posebno snažne. Naglasio je da je dolazak i rad takvog umjetnika veliki dar gradu te snažna poruka brige za djecu i obitelji kojima je podrška najpotrebnija.

Ravnatelj Doma „Marija naša nada“ Mario Karačić također je zahvalio organizatorima i umjetniku na ovoj plemenitoj inicijativi, istaknuvši koliko ova izložba znači djeci i samoj ustanovi.

Izložba ima i prodajni karakter: sav prihod od prodaje radova namijenjen je za podršku Doma „Marija naša nada“. Već na prvoj večeri ostvario se velik interes javnosti - prodano je sedam fotografija, što potvrđuje da je projekt naišao na snažan odjek u zajednici.

Humanitarno-prodajna izložba ostaje otvorena za javnost u Narodnoj knjižnici Široki Brijeg do 7. siječnja 2026., a Lupino je najavio da planira i nove izložbe i daljnju suradnju s Domom i zajednicom sljedeće godine.