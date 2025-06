Što čeka one koji odbiju vojni rok? Ovako izgleda služenje u civilnoj zaštiti

Nakon gotovo dva desetljeća, Hrvatska ponovno uvodi obvezni vojni rok, a prva nova generacija ročnika mogla bi na obuku već ove jeseni. Ministar obrane Ivan Anušić i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović danas su predstavili izmjene Zakona o službi u Oružanim snagama RH te otkrili kako će izgledati i temeljno vojno osposobljavanje (TVO), ali i nova mogućnost – služenje roka kroz sustav civilne zaštite.

Temeljna vojna obuka trajat će dva mjeseca i odvijat će se u vojarnama u Kninu, Slunju i Požegi. No, za one koji zbog vjerskih ili moralnih nazora ne žele služiti vojni rok u klasičnom vojnom obliku, predviđena je mogućnost civilne službe, a ona će se, kao i u ranijim modelima, odvijati u sklopu sustava civilne zaštite.

Služenje roka u civilnoj zaštiti predviđa se za one koji podnesu prigovor savjesti nakon što ih nadležno tijelo proglasi sposobnima za vojnu službu. Prigovor se podnosi nakon zdravstvenog pregleda, ali zahtjev može biti odbijen ako je podnositelj pravomoćno osuđen za kazneno djelo uporabom oružja, ako posjeduje oružje (osim u slučaju posjedovanja kao uspomene uz oružni list) ili ako u svom zahtjevu ne navede razloge vjerske ili moralne prirode, a to ne učini ni nakon dodatnog poziva nadležnog tijela.

Takvi novaci mogu obavljati civilnu službu u okviru civilne zaštite ili u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Novak je pritom dužan u zahtjevu za civilnu službu jasno i uvjerljivo obrazložiti vjerske ili moralne razloge zbog kojih traži ovu alternativu. Tijelo nadležno za civilnu zaštitu dužno je donijeti odluku o takvom zahtjevu u roku od 30 dana, a protiv njihove odluke nije dopuštena žalba. Međutim, moguće je pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

Trajanje civilne službe razlikuje se ovisno o mjestu gdje se obavlja. U civilnoj zaštiti služba traje tri mjeseca, dok se u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave obavlja četiri mjeseca. Tijekom tog razdoblja civilni ročnici imaju pravo na mjesečnu naknadu, osigurani smještaj i prehranu, kao i prava poput naknade troškova prijevoza i izvanrednog dopusta u posebnim životnim situacijama.

Neki novaci neće moći biti upućeni u civilnu službu – primjerice oni koji su pravomoćno osuđeni na zatvorsku kaznu, imaju izrečene sigurnosne mjere psihijatrijskog liječenja, ili protiv kojih je u tijeku kazneni postupak po službenoj dužnosti dok postupak ne završi. Civilni ročnici uživat će niz prava. Bit će im osiguran smještaj i prehrana, imat će pravo na naknadu putnih troškova, kao i mjesečnu neoporezivu naknadu od 250 eura. Zdravstvena zaštita također je uključena, a predviđen je i izvanredni dopust u trajanju od pet dana – u slučaju sklapanja braka, rođenja djeteta ili smrti člana uže obitelji. Zaposlenim ročnicima prava iz radnog odnosa miruju, što znači da ne mogu dobiti otkaz za vrijeme služenja roka.

Postoje i situacije u kojima se civilna služba može odgoditi. Studenti imaju pravo na odgodu do 30. lipnja godine u kojoj navršavaju 29, uz uvjet da dostave potvrdu o upisu do 31. listopada. Također, na osobni zahtjev i uz podršku Hrvatskog olimpijskog odbora ili nacionalnog sportskog saveza, civilna služba može biti odgođena do jedne godine za sportaše koji nastupaju na važnim natjecanjima.

Za one koji se ne odazovu pozivu, predviđene su sankcije. Ako se netko bez opravdanja ne odazove pozivu za vojnu ili civilnu službu, može biti kažnjen novčanom kaznom od 250 do 1.320 eura. U slučaju neodazivanja, policija može biti angažirana da osobu dovede u nadležni odjel ili najbližu vojnu postrojbu.

Cijeli postupak počinje kada osoba navrši 18 godina – tada se uvodi u vojnu evidenciju. U godini kada napuni 19, poziva se na zdravstveni pregled, a nakon što se utvrdi da je sposoban za vojnu službu, može podnijeti zahtjev za civilnu. Oni koji ne izraze prigovor, upućuju se na temeljno vojno osposobljavanje. U određenim slučajevima, Hrvatski sabor može odlučiti da se ročnici te godine ne pozivaju, čime se ostavlja otvorena mogućnost fleksibilnog provođenja sustava.

Uz sve to, zakon donosi i niz novosti za one koji odluče profesionalno ostati u vojsci. Primjerice, moguće je zaposlenje u vojsku i s osnovnoškolskim obrazovanjem, uz uvjet da ročnik završi srednju školu tijekom prvog ugovora. Omogućit će se i sufinanciranje kamata na stambene kredite te ostanak u vojsci i onima kojima je izrečena uvjetna osuda. Novi zakon i model roka predstavljaju pokušaj jačanja sustava obrane, ali i civilne sigurnosti, uz uvažavanje različitih uvjerenja građana i osiguravanje osnovnih prava tijekom služenja.