Što će biti kada se 'vojska osuđenika' vrati kući? Mnogi su zabrinuti, čak i Putin

Ruski predsjednik Vladimir Putin regrutirao je više od 180.000 kriminalaca za borbu u Ukrajini, no što će biti kada se oni vrate kući? Naime, ubojice, silovatelji i drugi teški kriminalci isprva su dobivali pomilovanje nakon šest mjeseci služenja na prvoj crti. Ministarstvo obrane kasnije je promijenilo pravila, zahtijevajući od zatvorenika da se nastave boriti do kraja rata.

Više anonimnih izvora unutar Kremlja otkrilo je da se ruski vođa priprema za neugodan povratak "vojske osuđenika". Prema izvorima, Putin vjeruje kako bi istodobni povratak vojske mogao destabilizirati rusko društvo, prenosi ABC.

Stručnjak za ruske sigurnosne poslove Mark Galeotti napominje kako se Rusija mora pripremiti za "puštanje natrag u društvo često vrlo oštećenih i opasnih pojedinaca". Već postoje tragični slučajevi koji mogu služiti kao primjer problema koji bi Rusiju mogli dočekati kada se tisuće zatvorenika vrate s bojišnice nakon kraja rata.

Azamat Iskaliev osuđen je na devet godina zatvora jer je ubio svoju suprugu nožem u automobilu jer je željela razvod. Nakon što je odslužio manje od trećine te kazne, oslobođen je i pomilovan u zamjenu za borbu u Ukrajini. Ubrzo nakon povratka u civilni život, izbo je bivšu djevojku više od 60 puta u trgovini u kojoj je radila. Zbog tog zločina osuđen je na više od 19 godina zatvora.

Verstka, neovisni ruski medij, izvijestila je da je do listopada 2024. gotovo 500 civila postalo žrtvama vojnika koji su se vratili iz borbi u Ukrajini. Navodno su najmanje 242 osobe ubijene. Bivši osuđenici činili su zločine češće od ostalog vojnog osoblja, a žene su bile nesrazmjerno pogođene, izvijestila je Verstka.

Rusija je regrutirala između 140.000 i 180.000 zatvorenika za borbu u ratu protiv Ukrajine do studenog 2024., rekla je ukrajinska Služba za vanjsku obavještajnu djelatnost (SZRU) u siječnju. Podaci o regrutiranim zatvorenicima nisu dostupni od tada. Moskva je prvo regrutirala zatvorenike pod okriljem plaćeničke tvrtke Wagner, a zatim izravno pod ruskim Ministarstvom obrane.

Inicijalni dogovor bio je jednostavan - preživi šest mjeseci borbe na prvoj crti i dobij pomilovanje. Nakon promjene odluke, Rusija je uvela pravilo da osuđenici mogu biti pušteni na uvjetnu slobodu, što znači da bi, ako ponovno počine zločin, morali odslužiti prethodnu kaznu.

Jedan od izvora blizak Kremlju rekao je da se vlada boji utjecaja koji bi njihov masovni povratak mogao imati. Zbog toga se, prema još jednom izvoru, radi na upravljanju potencijalnim problemima kroz niz politika, programa i imenovanja. Regrutiranje zatvorenika usvojili su i Ukrajinci. No, u Ukrajini su regrutirani osuđenici koji služe manje kazne za lakše zločine.