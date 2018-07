Stjepan Prnjat pod jakim osiguranjem doveden na sud gdje je zanijekao krivnju

Pod jakim mjerama osiguranja, koje su čak uključivale i pratnju policijskog helikoptera, koji je satima nadlijetao centar grada i zgradu zagrebačkog Županijskog suda, Stjepan Prnjat je u ponedjeljak iz riječkog istražnog zatvora doveden na zagrebački sud. Tamo mu se u ponovljenom postupku sudi zbog pranja novca, jer ga USKOK tereti da je na trgovini drogom od 2000. do 2007. zaradio najmanje 14 milijuna eura, koje je potom zajedno s obitelji uložio u razne nekretnine.

Zbog pranja novca se osim njemu sudi i njegovim sestrama i majci, a u riječkom zatvoru je završio nakon što je prije par mjeseci uhićen u Sloveniji u akciji Nana. U tom postupku sumnjiči ga se da je bio na čelu skupine osumnjičene za krijumčarenje 100 kilograma kokaina koji je u ožujku zaplijenjen u riječkoj luci. Vezano za optužbe za pranje novca, Prnjat je zanijekao krivnju, a na pitanja nije htio odgovarati. On je inače u Italiji služio kaznu od 10 godina zatvora zbog trgovine drogom, a ta presuda bila je podloga za kasniji postupka koji je protiv njega i njegove obitelji u Hrvatskoj pokrenuo USKOK. Stoga je u svojoj obrani Prnjat imao potrebu nešto reći i o toj presudi.

- U Italiji sam osuđen za četiri određen “epizode”, s tim da u dva događaja za koje me se tamo teretilo nije nađena droga, u onom slučaju gdje je nađena veća količina droge, nije bilo imovinske koristi. Zato smatram da se ova optužnica ne može temeljiti na onom što je utvrđeno u tom postupku u Italiji. Tamo sam kažnjen zatvorskom kaznom, novčanom kaznom i oduzimanjem novca i satova, s tim da mi je dio novca i satova, kao i stan koji mi je zaplijenjen u Njemačkoj na kraju vraćen. Uostalom tom je presudom odlučeno o oduzimanju imovinske koristi, kao i o proširenom oduzimanju imovinske koristi - kazao je Prnjat.

Pojašnjavao je zatim kako je stekao neke nekretnine, za koje USKOK tvrdi da su kupljenje novcem od trgovine drogom. - Za kuću u Ičićima sam dobio građevinsku dozvolu 2002., a gradnja je počela 2003., a objekt je bio dovršen u svibnju 2005., odnosno prije prve inkriminacije iz talijanske optužnice. Stan u Lovranu je kupljen prodajom udjela u TD Perla. Nemam ništa s imovinom svoje supruge, majke i sestara. Mi smo imućna obitelj, moj je otac imao trgovinu, a u 90-ima mi je poklonio stan u Dubrovniku koji sam kasnije prodao. Osim toga, 90-ih sam godinama radio u Njemačkoj kao građevinar. No nisam radio pod svojim imenom jer nisam imao dozvolu, već sam radio pod tuđim imenom i tu sam imao izvanrednih prihoda - kazao je Prnjat.

Dodao je i da smatra da kupovina vozila ne znači da je prao novac. Zbog optužbi za pranje novca na sudu u Rijeci je bio oslobođen, no Vrhovni je sud tu presudu ukinuo, odredivši da novo suđenje umjesto u Rijeci bude u Zagrebu. Kada mu je 2017. počelo ponovljeno suđenje, on je bi na slobodi, no u međuvremenu je opet uhićen u Sloveniji, koja ga je izručila Hrvatskoj. U pritvoru čeka okončanje istrage u postupku kojim ga se sumnjiči da je organizirao grupu koja je krijumčarila 100 kilograma kokaina iz Latinske Amerike u Europu.