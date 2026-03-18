Skuterom se dovezli do zlatarne, prijetili plastičnim pištoljem i orobili je pa uhićeni dok su bježali u Sloveniju

Protiv 44-godišnjaka i 49-godišnjaka, koji uz hrvatsko ima i srbijansko državljanstvo sumnjiče se za razbojstvo, a ŽDO Zagreb je protiv obojice pokrenuo istragu. Sumnjiči ih se da su 13. ožujka zajedno došli do trgovačkog centra na području Španskog. Dovezli su se skuterom, a nakon toga su ušli u zlatarnicu u kojoj je 49-godišnjak djelatnicama zaprijetio plastičnim pištoljem tražeći novac i nakit. Potom su osumnjičenici iz otvorenog sefa uzeli kutije s nakitom nakon čega su se udaljili prema Jarunu gdje su ostavili skuter i presjeli u osobni automobil u kojem ih je čekao treći počinitelj. Nakon toga su se udaljili prema Novom Zagrebu, gdje je jedan od počinitelja izašao iz vozila, dok su druga dvojica zamijenila osobni automobil te krenuli prema Sloveniji no do tamo nisu stigli jer su uskoro uhićeni. Nakit kojeg su ukrali bio je vrijedan 12.000 eura.

Osim za to razbojstvo, 44-godišnjak se sumnjiči i za pet teških krađa počinjenih od 13. kolovoza 2025. do 18. studenog 2025. Sumnjiči ga se da je provaljivao u trgovine na kojima je obijao vrata. Radilo se o trgovinama tehničkom robom iz kojih je krao mobitele i prijenosna računala. Sumnjiči ga se da je otuđio predmete vrijedne 102.000 eura. Kako je njemu već ranije određen istražni zatvor u jednom drugom postupku, on je nakon ispitivanja odmah odveden u Remetinec, a njegov je kolega prvo doveden pred suca istrage a zatim je i on završio u Remetincu.