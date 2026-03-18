PREDATORI I NASILNICI

Jedan optužen da 10 godina seksualno zlostavljao blisku osobu, drugi osumnjičen za silovanje

Ivana Jakelić
18.03.2026.
u 10:09

Državljanina Azerbajdžana se sumnjiči da je sredinom ožujka 2026. bez pristanka žrtve (državljanke Poljske) i uporabom sile imao s njom spolni odnošaj

Muškarac (41) optužen je seksualno zlostavljanje i silovanje bliske osobe, nasilje u obitelji i povredu djetetovih prava. Prema optužnici, nedjela za koja se tereti činio je 10 godina: od 2015. do 26. prosinca 2025. na području Istre i u Rijeci. S obzirom na to da je riječ o seksualnom i obiteljskom nasilju, kao i obično u sličnim situacijama, radi zaštite žrtva tužiteljstvo je o svemu izvijestilo šturo, no naveli su da traže da mu se produlji istražni zatvor koji mu je ranije određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

U Splitu je pak pokrenuta istraga protiv 20-godišnjeg državljanina Azerbajdžana kojeg ŽDO Split sumnjiči za silovanje. Sumnjiči ga se da je sredinom ožujka 2026. na području Splitsko-dalmatinske županije, bez pristanka žrtve (državljanke Poljske) i uporabom sile imao s njom spolni odnošaj. Nakon što je ispitan na tužiteljstvu, doveden je pred suca istrage Županijskog suda u Splitu koji mu je odredio istražni zatvor zbog opasnosti od bijega.
Ključne riječi
Povreda djetetovih prava nasilje u obitelji seksualno zlostavljanje silovanje zlostavljanje

