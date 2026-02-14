Najava prosvjeda protiv megaklaonica probudila odgovorne: Vlajčić u ponedjeljak u Sisku okuplja sve dionike

Najava prosvjeda protiv megaklaonica i farmi pilića u Sisačko-moslavačkoj županiji koje, kako već dulje vrijeme tvrde tamošnje udruge, prijete ekološkom katastrofom konačno je, čini se, probudila i nadležne državne strukture. Iz izvora bliskih Ministarstvu poljoprivrede neslužbeno se, naime, doznaje kako će se na, inicijativu ministra Davida Vlajčića, u ponedjeljak u Sisku upriličiti veliki sastanak svih relevantnih dionika o investiciji u peradarstvo na području županije

Namjera ministra je, kažu naši sugovornici, rasvijetliti činjenice o najavljenom ulaganju, otvoreno razgovarati o poljoprivrednim, širim ekonomskim i okolišnim učincima, ali i iz prve ruke saslušati argumente i zabrinutosti građana i poljoprivrednika.

Napominju i kako Vlajčićevo ministarstvo u ovom slučaju ima ograničene nadležnosti, makar se radi o ulaganju u tom resoru, zbog čega je predviđeno i sudjelovanje predstavnika Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, matičnog Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora te lokalne i regionalne samouprave.

Priliku za iznošenje svojih argumenata dobit će i predstavnici građana i građanskih inicijativa i predstavnici peradarskog sektora, kao i investitor, kažu naši izvori.