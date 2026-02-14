Naši Portali
DOZNAJEMO

Najava prosvjeda protiv megaklaonica probudila odgovorne: Vlajčić u ponedjeljak u Sisku okuplja sve dionike

Autor
Iva Boban Valečić
14.02.2026.
u 10:24

Priliku za iznošenje svojih argumenata dobit će i predstavnici građana i građanskih inicijativa i predstavnici peradarskog sektora, kao i investitor, kažu naši izvori

Najava prosvjeda protiv megaklaonica i farmi pilića u Sisačko-moslavačkoj županiji koje, kako već dulje vrijeme tvrde tamošnje udruge, prijete ekološkom katastrofom konačno je, čini se, probudila i nadležne državne strukture. Iz izvora bliskih Ministarstvu poljoprivrede neslužbeno se, naime, doznaje kako će se na, inicijativu ministra Davida Vlajčića, u ponedjeljak u Sisku upriličiti veliki sastanak svih relevantnih dionika o investiciji u peradarstvo na području županije

Namjera ministra je, kažu naši sugovornici, rasvijetliti činjenice o najavljenom ulaganju, otvoreno razgovarati o poljoprivrednim, širim ekonomskim i okolišnim učincima, ali i iz prve ruke saslušati argumente i zabrinutosti građana i poljoprivrednika.

Napominju i kako Vlajčićevo ministarstvo u ovom slučaju ima ograničene nadležnosti, makar se radi o ulaganju u tom resoru, zbog čega je predviđeno i sudjelovanje predstavnika Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, matičnog Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora te lokalne i regionalne samouprave.

Priliku za iznošenje svojih argumenata dobit će i predstavnici građana i građanskih inicijativa i predstavnici peradarskog sektora, kao i investitor, kažu naši izvori. 
Sisak prosvjed farma pilića David Vlajčić

BK
boris.knezevic1
11:27 14.02.2026.

Trebaju nam investicije u hrvatsko gospodarstvo, svaka investicija bi trebala biti dobrodošla. Otvaranje radnih mjesta pogotovo u tom kraju.

DP
Dpejakovic2
11:09 14.02.2026.

Kad ne proizvodimo ne valja, kad proizvodimo ne valja. Ekipa koja živi u naselju Željezara plakala je i borila se za opstanak rafinerije i željezare koja je bila 10000 puta gora. Kada je bivša gradonačelnica prodala gradsko zemljište istima šutili su, kad je ista u gradu dozvolila tri spalionice i proširenje površine za odlaganje otpada (danas se tamo odlaže troska) svi su šutili.

DK
Dr.KarlosVonSalzberg
11:15 14.02.2026.

Hrvati znaju zaista biti nevjerojatni. Žele hranu proizvedenu u Hrvatskoj ali ne žele farme u Hrvatskoj, ne žele se baviti poljoprivredom i bilo kakvom proizvodnjom a žele domaće proizvode. Reći,ću vam svoje mišljenje. Hrvati predobro žive sa malo ili nimalo rada i zato dolazi do ovakvih paradoksa.

