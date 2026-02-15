FOTO/VIDEO Thompson i Tomašević zajedno i na riječkom Korzu, zapjevale se Čavoglave
Maske, šarenilo i ples su na ulicama Rijeke, a ove su godine, izgleda, omiljeni likovi za maskiranje Marko Perković Thompson i Tomislav Tomašević, izabrali su ih tako i "Krnjevalska udruga 'Polantana'" iz Kaštel Kambelovca, a masku su nazvali "Biciklistička bojna".
Nakon skoro mjesec dana tijekom kojeg su Rijekom vladale maškare, završni program 43. Riječkog karnevala kulminirao je Međunarodnom karnevalskom povorkom koja je središtem grada i na okolne ulice Rijeke okupila 100 karnevalskih grupa s više od 11.000 sudionika.
Bila je tu i najveća pojedinačna grupa s čak 793 sudionika (karnevalska grupa Kampus) te brojne gostujuće grupe iz različitih dijelova Hrvatske (Kaštel Kambelovac, Vrbovsko, Pula, Zagreb, Biograd na Moru) ali i iz Italije, Slovenije, Srbije, Crne Gore, Mađarske i Sjeverne Makedonije.
Karnevalski program u Rijeku privlači brojne ljubitelje ovakvih manifestacija koji unaprijed bukiraju vikende kako bi u potpunosti doživjeli najbolje od najboljeg te tijekom karnevalskog razdoblja doživjeli i sudjelovali u brojnim programima
rhunac karnevala je svakako 43.Međunarodna povorka u kojoj središtem grada prodefilira stotinjak grupa s alegorijskim kolima, kostimima i satiričnim porukama. Na kultnom djelu Rijeke, na Kontu su glazbu puštali domaći i strani DJ-evi, održan je program Masquerade Open Air, a u Exportdrvu party program Taking the Trash Out odnosno KPP kojem točku na 'I' stavlja koncert grupe Koktelsi.