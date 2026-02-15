Dobrosusjedski odnosi ne popravljaju se svadljivim govorima na Vučićevu Informeru

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković platio je nedavno pri ulasku u Hrvatsku kaznu od 700 eura za svoje govore koje je održavao po Lici, a i sam je zazivao smirivanje tenzija. No rado se odazvao gostovanju na TV Informeru, koji je dio Vučićeve propagandne mašinerije, ponovno optužujući Hrvatsku za etničko čišćenje i progon srpskog naroda. Poručio je na Informeru da neće odustati od govora o Oluji i sudbini Srba, ističući da je njegova poruka posvećena kulturi sjećanja i istini.

Draško Stanivuković istodobno je gradonačelnik grada u kojemu su njegovi prethodnici devedesetih godina proveli etničko čišćenje Hrvata i Bošnjaka. Iz Banje Luke tada je protjerano više od 80 tisuća nesrpskih stanovnika, a Stanivuković baš i ne žali za njima. Kao gradonačelnik, mora znati da dobrosusjedski odnosi vrijede u oba smjera te da se stabilnost regije može graditi isključivo odgovornom retorikom i politikom koja jamči ravnopravnost i sigurnost svih građana, a pomirba se sigurno neće postići dolijevajući ulje na vatru govorima na Informeru.