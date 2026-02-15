Drama na svadbi u Krapini: pucali iz vozila pa jurili prema pješaku

Nakon dojave o pucnjavi iz vozila u svadbenoj koloni kroz Krapinu, policija je u subotu prekinula svadbeno slavlje i utvrdila da su četvorica mlađih muškaraca pucala iz plinskih pištolja te remetila javni revni red, a da je jedan od njih i opasnom vožnjom ugrozio pješaka. Policija je utvrdila da je u svadbenoj koloni iz dva osobna automobila ispaljeno više hitaca iz plinskih pištolja, u vlasništvu 25-godišnje žene i 28-godišnjeg muškarca koji ih legalno posjeduju.

Četvorica osumnjičenih su 25-godišnjak, 23-godišnjak, 21-godišnjak i 20-godišnjak, hrvatski državljani. Dodatno, 25-godišnjak je sumnjičen da je na Trgu Ljudevita Gaja u Krapini svojim automobilom povećavao brzinu, postižući gornju granicu dopuštenog broja okretaja motora, zbog čega su proklizali pogonski kotači čime je ugrozio 58-godišnjeg pješaka koji je u tom trenutku prelazio cestu.

Policija je od 20-godišnjaka oduzela jedan plinski pištolj, dok su od 25-godišnjaka oduzeti drugi pištolj i automobil kojim je upravljao. Sva četvorica će danas biti dovedena na sud, a protiv njih su predložene novčane kazne od 3.000 eura. Istraga se nastavlja, uključujući utvrđivanje odgovornosti vlasnika plinskih pištolja i mogućeg sudjelovanja drugih osoba, izvijestili su iz Policijske uprave krapinsko-zagorske u nedjelju.