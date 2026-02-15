Naši Portali
IZDANO UPOZORENJE

Opasnost s neba: Američka agencija diže uzbunu, putničkim zrakoplovima prijete krhotine

Autor
Dora Taslak
15.02.2026.
u 18:43

Otkriveno je kako su putnički zrakoplovi sa stotinama putnika bili prisiljeni izvoditi manevre dok su dijelovi Starshipa padali iznad Kariba u siječnju i ožujku prošle godine

Nakon dva neuspjela lansiranja SpaceX-a i pada krhotina, američka Federalna uprava za zrakoplovstvo (FAA) izdala je oštro upozorenje pilotima o opasnostima koje mogu donijeti eksplozije raketa. Agencija je navela da porast komercijalnih svemirskih letova može dovesti do "katastrofalnih neuspjeha“ koji bi značajno smanjili sigurnost posada i putnika. Iako se u obavijesti SpaceX ne spominje imenom, ona je objavljena istog dana kada su se pojavile nove informacije o posljedicama dvaju neuspjelih testnih lansiranja raketnog sustava Starship.

"Kako se komercijalne i državne aktivnosti lansiranja u svemir povećavaju, ključno je da korisnici zračnog prostora uzmu u obzir moguće poremećaje zbog operacija lansiranja. Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) - Uprava za kontrolu zračnog prometa (ATC) - provodi ograničenja zračnog prostora i mjere ublažavanja opasnosti kako bi zaštitila zrakoplove od potencijalnih rizika uslijed anomalija pri lansiranju", ističe agencija te dodaje kako će, u slučaju nesreće koja generira krhotine, ATC emitirati upozorenje svim pogođenim zrakoplovima i o, ako je poznato, približnoj lokaciji stvarnog područja pada krhotina.

Kako prenosi The Independent, otkriveno je kako su putnički zrakoplovi sa stotinama putnika bili prisiljeni izvoditi manevre dok su dijelovi Starshipa padali iznad Kariba u siječnju i ožujku prošle godine. Navodno je više zrakoplova letjelo kroz područja pada krhotina, a zonu su morali hitno napustiti, nakon upozorenja FAA-e. Nakon incidenta, pojavile su se informacije kako je SpaceX obavijestio FAA-u tek 19 minuta nakon gubitka kontakta sa Starshipom. Umjesto toga, dužnosnici su navodno saznali za incident od kontrolora zračnog prometa koji su to čuli od pilota koji su ga vidjeli. U odgovoru, SpaceX je osudio priču kao punu lažnih narativa, ne navodeći konkretne netočnosti.

SpaceX-ov izvršni direktor Elon Musk ranije je nazvao Starship "revolucionarnom tehnologijom“ koja će otvoriti čovječanstvu put prema zvijezdama. Riječ je o masivnoj te ponovno upotrebljivoj raketi koja je dizajnirana za podizanje ogromnih tereta u orbitu te prema Mjesecu ili Marsu. "Ako u budućnosti bude povjesničara, gledat će na Starship i reći da je to jedna od najznačajnijih stvari koje su se ikada dogodile“, kazao je Musk prošle godine. 
