OTROVNE ŽABE

Rubio: 'Izvješće o smrti Navaljnog je uznemirujuće'

VL
Autor
Marijana Hajdić Gospočić/ Hina
15.02.2026.
u 17:19

Ruski oporbeni čelnik Navaljni umro je u arktičkoj zatvorskoj koloniji u veljači 2024. nakon što je osuđen za ekstremizam, a bilo je i brojnih drugih optužbi, no on ih je sve odbacivao

Američki državni tajnik Marco Rubio u nedjelju je ocijenio "uznemirujućim" izvješće pet europskih saveznika koji okrivljuju Rusiju za ubojstvo pokojnog kritičara Kremlja Alekseja Navaljnija toksinom koji se dobiva iz otrovnih žaba, dodavši kako Washington nema razloga dovoditi tu procjenu u pitanje."Mi smo svjesni tog izvještaja. Taj je izvještaj uznemirujuć. Svjesni smo slučaja gospodina Navaljnija i bez sumnje... nemamo razloga dovoditi ga u pitanje", rekao je Rubio na konferenciji za novinare održanoj u Bratislavi za vrijeme posjeta Slovačkoj.

U zajedničkoj su izjavi Velika Britanija, Francuska, Njemačka, Švedska i Nizozemska u subotu objavile kako su analize uzoraka s Navaljnijeva tijela potvrdile "uvjerljivu" prisutnost epibatidina, toksina koji se nalazi u troprugim otrovnim žabama koje žive u Ekvadoru i kojih u uobičajenim okolnostima nema u Rusiji. Ruska vlada, koja je više puta negirala bilo kakvu odgovornost za Navaljnijevu smrt dok je bio zatočen u arktičkoj kaznenoj koloniji prije dvije godine, odbacila je najnovije optužbe nazvavši ih "zapadnjačkom propagandnom prijevarom", prenijela je ruska državna novinska agencija TASS.

Na pitanje zašto se Sjedinjene Države nisu pridružile toj izjavi Rubio je odgovorio da su spomenute zemlje došle do takvog zaključka. "Te su zemlje došle do takvog zaključka. One su sve koordinirale. Mi smo donijeli svoju odluku, no to ne znači da se ne slažemo s ishodom. Ponekad neke zemlje odrade posao na temelju obavještajnih podataka koje su prikupile", rekao je Rubio. "Mi ne osporavamo niti ulazimo u prijepor s tim zemljama u pogledu tog pitanja, ali to je njihov izvještaj i oni su ga objavili", dodao je. Ruski oporbeni čelnik Navaljni umro je u arktičkoj zatvorskoj koloniji u veljači 2024. nakon što je osuđen za ekstremizam, a bilo je i brojnih drugih optužbi, no on ih je sve odbacivao. 
Ključne riječi
Rusija otrovne žabe Aleksej Navaljni Marco Rubio

