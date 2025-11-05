Srušen neslavni rekord: Milijuni Amerikanaca već osjećaju posljedice, a moglo bi izbiti još problema

"Shutdown" američke vlade službeno je postao najdulji u povijesti. Gašenje, koje je započelo 1. listopada, izazvano je nemogućnošću Kongresa da se dogovori o financiranju. Zbog toga su državni službenici ostali bez plaća, a milijuni Amerikanaca bez ključnih usluga. Prethodni rekord u gašenju vlade dogodio se tijekom prvog mandata Donalda Trumpa i trajao je 35 dana.

U tjednima otkako je ovo gašenje započelo, Amerikanci osjećaju sve više posljedica. Tisuće saveznih službenika nisu dobile plaće, a raste strah od utjecaja na zračni promet diljem SAD-a, s obzirom na to da oko 13.000 kontrolora zračnog prometa radi bez naknade.

Ministar prometa Sean Duffy rekao je u utorak kako bi neka područja američkog zračnog prostora mogla biti zatvorena ako gašenje vlade potraje. "Vidjet ćete masovna kašnjenja letova. Vidjet ćete masovna otkazivanja, a možda ćemo morati zatvoriti određene dijelove zračnog prostora jer jednostavno ne možemo upravljati bez kontrolora zračnog prometa.“

Gašenje su osjetili i Amerikanci s niskim primanjima koji ovise o državnim potporama. Kako piše BBC, jedna od osam osoba u SAD-u ovisi o pomoći u hrani iz Programa dodatne prehrambene pomoći (Snap), ali samo je dio toga isplaćen ovaj mjesec. Trumpova administracija isprva je rekla da se neće isplaćivati Snap sredstva u studenom, ali je sud naredio da se koriste rezervna sredstva kako bi se ljudima pružila određena pomoć.

Unatoč tome, Trump je nagovijesti da možda neće poslušati suce. "(Snap naknade) bit će dane samo kada radikalni lijevi demokrati otvore vladu, što mogu lako učiniti, i ne prije toga“, objavio je na Truth Socialu. Bijela kuća je, međutim, inzistirala da će administracija poštovati sudsku naredbu.

Članovi američkog Senata glasovali su više od desetak puta o istom kratkoročnom prijedlogu zakona o financiranju za ponovno otvaranje vlade, no bez uspjeha. Demokrati su do sada odbili podržati kratkoročnu mjeru o financiranju vlade osim ako republikanci ne pristanu produžiti subvencije za zdravstveno osiguranje za Amerikance s niskim primanjima. Republikanci su se opirali, optužujući demokrate da drže vladu taocem zbog nepovezanih političkih prioriteta. Posljednjih dana postoje naznake da su neki ipak spremni pregovarati i pronaći rješenje prije Dana zahvalnosti 27. studenoga.