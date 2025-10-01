Američka vlada službeno je obustavila rad: 'Imamo luđaka na vlasti, Trump mora odgovarati'

Američka savezna vlada službeno je obustavila rad prvi put u šest godina, nakon što je Kongres propustio usvojiti mjeru financiranja kako bi se osiguralo nastavak rada i nitko unutar Kapitola ne zna što će se sljedeće dogoditi. Duboke stranačke podjele spriječile su Kongres i Bijelu kuću da postignu dogovor o proračunu, što bi moglo značiti dugu i iscrpljujuću blokadu koja bi mogla dovesti do gubitka tisuća saveznih radnih mjesta.

Blokada je počela nakon što je propalo glasanje u Senatu o planu financiranja savezne vlade, s 55 glasova za i 45 protiv. To znači da će američke vladine agencije morati prekinuti sve osim "bitnih" aktivnosti poput provođenja zakona počevši od srijede, što bi potencijalno moglo poremetiti sve - od zračnog prometa do mjesečnog izvješća o zaposlenosti, piše Reuters. Bilo je potrebno 60 glasova "za".

Američki proračunski zastoji postali su rutinski jer je nacionalna politika postala disfunkcionalnija. Ovoga puta, demokrati su inzistirali da svaki zakon o potrošnji sadrži ​​dodatne subvencije za zdravstvo, dok republikanci smatraju da se ta dva pitanja trebaju rješavati odvojeno. Trump je samo dolio ulje na vatru. Uoči glasanja u utorak, zaprijetio je otkazivanjem programa koje podržavaju demokrati i otpuštanjem više saveznih službenika. "Otpustit ćemo mnogo ljudi", rekao je Trump novinarima. "Bit će to demokrati", dodao je.

Zatvaranje savezne vlade znači da će stotine tisuća saveznih zaposlenika biti prisilno stavljeno na čekanje, dok će oni koji se smatraju ključnima morati nastaviti dolaziti na posao, no mnogi neće biti plaćeni dok se zastoj ne riješi.

Američko ministarstvo prometa priopćilo je u utorak da će više od 11.000 zaposlenika Federalne uprave za zrakoplovstvo, što je otprilike četvrtina osoblja, biti suspendirano ili otpušteno ako se obustavi državno financiranje. Američke zrakoplovne tvrtke upozorile su da bi djelomična blokada savezne vlade u ponoć po lokalnom vremenu moglo opteretiti američko zrakoplovstvo i usporiti letove zato što bi kontrolori leta i sigurnosni službenici bili prisiljeni raditi bez plaće, a i druge funkcije bi bile obustavljene. S ciljem očuvanja sigurnosti neba, više od 13.000 trenutnih kontrolora leta morat će nastaviti raditi, ali neće biti plaćeni dok se ne okonča blokada, priopćila je FAA.

Najdulja blokada vlade u povijesti SAD-a dogodila se tijekom prvog Trumpovog mandata, zbog čega su mnoge savezne operacije uglavnom zaustavljene na više od pet tjedana.

Demokratski čelnici Hakeem Jeffries i Chuck Schumer krivicu izravno pripisuju predsjedniku Donaldu Trumpu i republikancima. "Nakon mjeseci otežavanja života i povećanja troškova, Donald Trump i republikanci sada su obustavili rad savezne vlade jer ne žele zaštititi zdravstvenu skrb američkog naroda", rekli su demokratski čelnici u zajedničkoj izjavi. Predsjednik Zastupničkog doma Mike Johnson i vođa većine u Senatu John Thune izjavili su da nisu voljni pregovarati dok se vlada ponovno ne otvori, piše CNN.

"Ne znam kako će ovo završiti. Oni ne znaju kako će završiti", rekao je republikanski senator Josh Hawley. "Tražite od milijuna ljudi da plate stvarno visoku cijenu." Na pitanje brine li ga da bi Bijela kuća mogla prouzročiti trajnu štetu vladi, senator Sheldon Whitehouse rekao je za CNN: "Naravno, koga ne bi? Imamo luđaka na vlasti." Također, rekao je da demokrati sada moraju "osigurati da Trump bude odgovoran za sve to, da plati cijenu."