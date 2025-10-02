Nije čarapa, nije ni vaza: Na ovim mjestima najčešće skrivamo keš, policija uputila važno upozorenje

Ankete pokazuju da gotovo trećina građana Njemačke čuva veće količine gotovine kod kuće, vjerujući da je to sigurnije nego držati novac u banci. Ova praksa posebno je prisutna među starijim osobama, no kriminalistička policija upozorava da je to opasna zabluda, jer lopovi vrlo dobro znaju gdje tražiti, piše Fenix.

Provalnici često imaju ograničeno vrijeme za pljačku, pa ciljano traže novac i dragocjenosti na klasičnim, lako dostupnim mjestima – poput unutrašnjosti ormara, ispod madraca, u kutijama za kekse ili među knjigama. Stručnjaci naglašavaju da su ova mjesta zapravo vrlo nesigurna.

Također, skrivači poput kutija za nakit, elektronike poput laptopa ili televizora, pa čak i popularni filmovi s novcem u vodokotliću, nisu učinkoviti zaštita od provale. Lopovi često jednostavno uzimaju cijele predmete, uključujući elektroničke uređaje.

Policija savjetuje da se kod kuće čuva samo manja količina gotovine za dnevne potrebe ili hitne slučajeve, dok veće iznose treba pohraniti u kvalitetan, certificirani sef koji je pravilno pričvršćen. Također, u slučaju iznenadne smrti vlasnika, preporučuje se da barem jedna pouzdana osoba zna gdje se novac nalazi.

Za osiguranje, važno je napomenuti da većina polica pokriva samo manji iznos ukradene gotovine, obično između 1.000 i 2.000 eura, pa je preporučljivo provjeriti uvjete sa osiguravajućom kućom. Držanje gotovine kod kuće uvijek nosi rizik, a najbolje je osloniti se na sigurnije opcije poput banaka i sefova. Ako ipak morate skrivati novac, neka to ne bude na lako dostupnim mjestima.