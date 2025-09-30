VIDEO Kupila je torbu u dobrotvornoj trgovini: Dočekalo ju je veliko iznenađenje kada ju je otvorila

Trgovine u kojima se prodaju donirane stvari nisu samo mjesto za jeftinu odjeću, već pravi mali rudnici blaga. Mnogi su ljudi u njima pronašli kvalitetne komade, pa čak i poznate dizajnerske brendove, za djelić njihove prave cijene. Takvi neočekivani nalazi često izazivaju oduševljenje i pokazuju da se uz malo sreće i strpljenja ondje može pronaći nešto doista posebno. Sretna žena imala je pravi dobitak kada je otkrila malo bogatstvo skriveno u torbi od šest funti (oko sedam eura) koju je kupila u dobrotvornoj trgovini. Kupila je bordo torbu jer joj se svidio dizajn i mislila je da će se lijepo uklopiti u njezinu garderobu, no kod kuće ju je dočekalo veliko iznenađenje.

"Pronašla sam novac u torbi kupljenoj u dobrotvornoj trgovini! Ni u svojim najluđim snovima nisam očekivala ovako nešto. Platila sam torbu šest funti, a unutra sam pronašla 87 funti (oko 100 eura). Najuzbudljiviji dan s rabljenim stvarima ikad! To čak ne uključuje ni odjeću koju sam pronašla. Ludo je da neki ljudi jednostavno doniraju stvari, a da ne provjere je li nešto ostalo unutra! Ova je torbica imala toliko stvari unutra i bila je teška zbog kovanica", napisala je žena u objavi na Redditu. Njezina objava izazvala je lavinu komentara drugih korisnika, piše Mirror. etiketa je potvrdila autentičnost U trgovini rabljenom odjećom kupila je haljinu za 20 eura: Mnoge je šokirala prava vrijednost Umjesto Ronalda dobila – Ponalda! VIDEO Kupila je sinu poklon preko Temua pa poludjela kad je vidjela što je došlo: 'Je l' ovo neka šala?' "Ja nikad nisam imala toliko sreće", napisala je jedna korisnica. "To je još bolje od same torbe i sigurno je bilo jako uzbudljivo", dodala je druga. "Pronašla sam četiri funte u jakni za lov i iskoristila ih da kupim tu jaknu", ispričala je treća. "Radim pored antikvarijata. Jedan kupac je pronašao 595 funti (oko 684 eura) u knjizi i predao ih vlasniku koji ih je podijelio s njim", napisala je jedna osoba.

"To je tako cool! Spremite to za nešto posebno! Kada nađem novac na tlu, tada ga spremim. Nikad ga ne trošim, a tako imam ušteđeno oko 150 funti (oko 172 eura)!", napisao je jedan korisnik. "Jednom sam pronašao lančić od 24-karatnog zlata u rabljenoj torbi", dodao je drugi.

Ova žena nije jedina osoba koja je otkrila blago u dobrotvornoj trgovini. Naime, jedna je žena otkrila da je naišla na dirljivu poruku skrivenu u doniranoj Gucci torbici. "Jučer sam objavila Gucci torbu pronađenu u trgovini rabljenom odjećom, a unutra je bila ostavljena ova poruka. Također sam otkrila da torba potječe iz 1973. godine. U vintage dodatku bila je skrivena, rukom napisana, poruka od žene po imenu Shelia koja se upravo umirovila. Ne živim u području gdje bi ljudi obično donirali Gucci torbe. Iskreno, vjerojatno to nisu ni primijetili", napisala je u objavi na Redditu.