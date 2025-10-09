Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 201
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
ČAK 472 MILIJUNA RUBALJA

Srbija šalje Rusiji masovnu financijsku pomoć: Uplatili oko 5 milijuna eura za ratom pogođenu Kursku oblast

Foreign leaders attend concert marking WW2 victory anniversary in Moscow
Foto: Sergei Bobylyov/REUTERS
1/4
Autor
Lorena Posavec
09.10.2025.
u 21:03

Vijest dolazi usred stalnih kontroverzi oko uloge Srbije u ratu. Odbija uvesti sankcije Moskvi, unatoč tome što je od 2012. službeni kandidat za članstvo u Europskoj uniji

Srbija je Rusiji pružila financijsku humanitarnu pomoć u vrijednosti od 472 milijuna rubalja (oko 5 milijuna eura) za ratom pogođenu Kursku oblast, priopćilo je danas rusko Ministarstvo vanjskih poslova. Dok je Moskva tu pomoć opisala kao izraz "višestoljetnog bratstva" i pohvalila "bliske veze naših zemalja i naroda", ovaj potez naglašava stalno balansiranje Srbije između njezinih težnji za članstvom u Europskoj uniji i dugogodišnjih veza s Rusijom, piše Kyiv Independent.

Ukrajina je u kolovozu 2024. pokrenula dosad nezabilježenu ofenzivu na rusko pogranično područje, iznenadivši Moskvu i zauzevši 1.300 četvornih kilometara tijekom prvih nekoliko mjeseci. Operacija je bila osmišljena kako bi se ruske trupe odvratile od bojišta na istoku Ukrajine i poremetili navodni ruski planovi za invaziju na Sumišku oblast, sjeveroistočnu regiju koja graniči s Kurskom oblasti. Potpomognuta s 12.000 sjevernokorejskih vojnika, Rusija je ovog proljeća izvela protuofenzivu, povratila većinu izgubljenog teritorija i napredovala u pogranična područja Sumiške oblasti.

Prema riječima zapovjednika ukrajinskih oružanih snaga Oleksandra Sirskog, Rusija je do srpnja 2025. pretrpjela 80.000 mrtvih i ranjenih vojnika tijekom operacije u Kursku. Rusija i dalje koristi Kursku oblast kao polazište za redovite napade dronovima na ukrajinske gradove. Srpska sredstva uplaćena su 8. listopada u Fond za razvoj Kurske oblasti, priopćilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova. Beograd se zasad nije oglasio o toj izjavi.

Vijest dolazi usred stalnih kontroverzi oko uloge Srbije u ratu. U svibnju je ruska obavještajna služba optužila Srbiju da opskrbljuje Ukrajinu oružjem, a oni su tvrdnju odbacili. Istraga Financial Timesa iz 2024. pokazala je da je srpsko streljivo preko posrednika završavalo u Ukrajini, ali i na obje strane sukoba. Iako Beograd pruža humanitarnu pomoć Kijevu i obećava potporu poslijeratnoj obnovi, odbija uvesti sankcije Moskvi, unatoč tome što je od 2012. službeni kandidat za članstvo u Europskoj uniji.

FOTO Prepoznajete li ovog našeg poznatog političara? Ovako je izgledao prije ulaska u visoku politiku
Foreign leaders attend concert marking WW2 victory anniversary in Moscow
1/15
Ključne riječi
humanitarna pomoć Rusija Srbija

Komentara 2

Pogledaj Sve
KI
kismajas
21:51 09.10.2025.

😁 trebat će puno više "pomoći" raznim "oblastima" da bi se isplatio Gazprom 😏

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još