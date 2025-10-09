Srbija je Rusiji pružila financijsku humanitarnu pomoć u vrijednosti od 472 milijuna rubalja (oko 5 milijuna eura) za ratom pogođenu Kursku oblast, priopćilo je danas rusko Ministarstvo vanjskih poslova. Dok je Moskva tu pomoć opisala kao izraz "višestoljetnog bratstva" i pohvalila "bliske veze naših zemalja i naroda", ovaj potez naglašava stalno balansiranje Srbije između njezinih težnji za članstvom u Europskoj uniji i dugogodišnjih veza s Rusijom, piše Kyiv Independent.

Ukrajina je u kolovozu 2024. pokrenula dosad nezabilježenu ofenzivu na rusko pogranično područje, iznenadivši Moskvu i zauzevši 1.300 četvornih kilometara tijekom prvih nekoliko mjeseci. Operacija je bila osmišljena kako bi se ruske trupe odvratile od bojišta na istoku Ukrajine i poremetili navodni ruski planovi za invaziju na Sumišku oblast, sjeveroistočnu regiju koja graniči s Kurskom oblasti. Potpomognuta s 12.000 sjevernokorejskih vojnika, Rusija je ovog proljeća izvela protuofenzivu, povratila većinu izgubljenog teritorija i napredovala u pogranična područja Sumiške oblasti.

Prema riječima zapovjednika ukrajinskih oružanih snaga Oleksandra Sirskog, Rusija je do srpnja 2025. pretrpjela 80.000 mrtvih i ranjenih vojnika tijekom operacije u Kursku. Rusija i dalje koristi Kursku oblast kao polazište za redovite napade dronovima na ukrajinske gradove. Srpska sredstva uplaćena su 8. listopada u Fond za razvoj Kurske oblasti, priopćilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova. Beograd se zasad nije oglasio o toj izjavi.

Vijest dolazi usred stalnih kontroverzi oko uloge Srbije u ratu. U svibnju je ruska obavještajna služba optužila Srbiju da opskrbljuje Ukrajinu oružjem, a oni su tvrdnju odbacili. Istraga Financial Timesa iz 2024. pokazala je da je srpsko streljivo preko posrednika završavalo u Ukrajini, ali i na obje strane sukoba. Iako Beograd pruža humanitarnu pomoć Kijevu i obećava potporu poslijeratnoj obnovi, odbija uvesti sankcije Moskvi, unatoč tome što je od 2012. službeni kandidat za članstvo u Europskoj uniji.