Srbi mjesecima masovno dolaze u Hrvatsku, a što će tek biti sada? 'Kupuju sve, od stvari za kuću do benzina'

Kako je ranije i najavljivano danas su i službeno na snagu stupile sankcije SAD-a prema Naftnoj industriji Srbije radi čega se izvanredno građanima obratio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vučić je pokušao umiriti građane navodeći kako postoje određene rezerve benzina i dizela, ali i da NIS može raditi bez dotoka nafte do 1. studenog od kada bi započeli pravi problemi s naftnim derivatima. Drugim riječima to će značiti nestašicu benzina i dizela, ali vjerojatno i plodno tlo za sivo tržište i slijedom toga drastično poskupljenje naftnih derivata. Tu treba napomenuti kako su već sada benzin i dizel skuplji u Srbiji nego u Hrvatskoj tako da imamo svakodnevnu sliku građana Srbije koji dolaze do Hrvatske u kupovinu.

Najviše to pogoduje onima koji žive u blizini granice i kojima nije daleko da se provozaju do Iloka ili Tovarnika gdje imaju najbliže benzinske pumpe, ali i prodavaonice mješovite robe koje su također prepune kupaca iz Srbije. Građani Srbije u prodavaonicama u Iloku i Tovarniku kupuju sve jer su u proteklih godinu dvije cijene u Hrvatskoj postale niže nego u Srbiji. Vidi se to i po košaricama i kolicima koje su prepune najrazličitijih proizvoda. Kada su već u Hrvatskoj onda je to prilika i da napune rezervoare svojih automobila. Inače, cijena litre benzina u Srbiji košta 1,53 eura po litri, a dizela 1,66 eura po litri.

– Već mjesecima unazad veliki broj državljana Srbije dolazi u Ilok u naše prodavaonice. Kupuju sve i svašta jer je tamo, kako kažu, sve skuplje. Mi smo prije masovno odlazili do Bačke Palanke pa i Novog Sada u kupovinu, a sada se sve okrenulo. Vidim kako često kupuju i benzin i dizel – kaže nam Milan L. iz Iloka. Podsjetio je kako su nekada mještani Iloka odlazili i biciklima do Bačke Palanke gdje su kupovali doslovno sve. Neki su išli toliko daleko da bi se svakodnevno provozali da kupe samo kruh i mlijeko. Prema riječima Lazića trenutno je u prodavaonicama u Srbiji jeftinije kupiti cigarete, alkohol, pivo i neke sokove. U njihovim ljekarnama također se mogu pronaći brojni proizvodi koji su jeftiniji nego u Hrvatskoj.

Tehnički uređaji su u Hrvatskoj također jeftiniji. Kod većih kupovina treba računati i na povrat poreza što također mnogi koriste. Ako dođe do drastičnog poskupljenja naftnih derivata to će onda rezultirati i dodatnim poskupljenjem svega u Srbiji. Tako što bi posebno pogodilo obične građane koji moraju svakodnevno do trgovina. Pogodnost onima koji žive uz granice s drugim državama je što se uvijek mogu provozati preko granice i kupiti što treba, ali je nepoznato kako će sve to utjecati na građane koji žive u unutrašnjosti i kojima su državne granice puno dalje.