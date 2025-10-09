UŽIVO Izvanredno obraćanje Vučića naciji: 'To su teške posljedice. Hrvatska prekida dotok nafte'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti nakon što naftna industrija Srbije (NIS), koja je u većinskom ruskom vlasništvu, nije dobila novu odgodu sankcija Washingtona uvedenih ruskom energetskom sektoru. "To je loša vijest za našu zemlju, i višestruko loša za Srbiju. To su izuzetno teške posljedice za našu zemlju. Ono što je najvažnije da građani Srbije razumiju da ovo nije upereno protiv pojedinca. To će pogoditi svakoga građanina naže zemlje i zato moramo biti jedinstveni", kazao je Vučić "NIS je 2008. privatiziran, neki su ljudi tada odlučili da im je potreban novac. U međuvremenu smo dobili ruskog partnera koji je bio pouzdan, koji je tada punio proračun s oko 15 posto, a sada je to oko 9 posto. Ne možemo s radošću pristajati na modele otimanja nečijeg kapitala i nečije imovine, to je naša politička odluka", rekao je Vučić.

"Članovi uprave NIS-a zatražili su izvanrednu sjednicu i dobili smo izvješće od ruske strane o tome što planiraju", dodao je.

"Ono što sam ja govorio. Hrvatska će prekinuti dotok nafte, JANAF prekida dotok nafte. Rafinerija bez dotoka nafte može raditi do 1. studenoga. To nama počinje praviti probleme s derivatima", kazao je. "U rezervi imamo dovoljno, ljudi ne trebaju paničariti. U rezervama imamo 34 tone dizela, preko 66.000 tona benzina, mazuta u EPS-u imamo za godinu dana što je izuzetno važno", rekao je Vučić. "Što se tiče naftnih derivata, imamo dovoljno u rezervama, sva skladišta su prepunjena", naglasio je.

Oni koji su vladali do 2012. godine uništili su nam sve banke, dodao je Vučić. Rekao je i da neće biti problema sa zračnim prometom. "Mazuta imamo u rezervi za najmanje 120 dana, čak i ako ne proizvedemo niti litru mazuta u sljedećim mjesecima. To pokazuje da smo se odgovorno ponašali kao država", rekao je Vučić.

"Mi i dalje nemamo plinski aranžman, ali vjerujem da će ono o čemu sam razgovarao s Putinom biti dogovoreno. Dobio sam poziv da odem u Moskvu, ali dolazi Ursula von der Leyen 12., 13. i 14. kada to traje u Rusiji", rekao je Vučić.

Formirfat će se radna grupu na čijem čelu će biti i sam Vučić te će na dnevnom nivou raditi. "Moja molba ljudima, pa i onima koji o meni najgore misle, ne morate nigdje juriti, normalno se ponašajte. Vjerujem da ćemo sve riješiti. Nemam pravo dozvoliti da moj narod pati ni kriv ni dužan", kazao je Vučić. "Meni je Srbija na prvom mjestu, pokazivat ćemo poštovanje prema svima drugima, ali najviše na svijetu volim Srbiju i dužan sam građanima Srbije. Molimo Ruse da razgovaraju s Amerikancima", kazao je.

Vučić je izjavio da NIS ima dovoljno financijskih sredstava, kako na svom računu, tako i na računu u Poštanskoj štedionici, gdje su sredstva oročena. Ipak, strane banke tražit će otplatu kredita. Prema njegovim riječima, NIS će danas isplatiti plaće radnicima za listopad, ali ne i unaprijed za studeni. Rekao je i da je pitanje trenutka kada će na NIS-ovim benzinskim postajama biti onemogućeno plaćanje karticama Visa, Mastercard i American Express. "Ostat će nam od platnih kartica samo 'Dina', kao i plaćanje u gotovini", dodao je Vučić.

Komentirao je i dolazak dronova iz Turske na Kosovo. "Uvijek ću biti dobar domaćin Erdoganu, rekao je Vučić te poručio da je njegov posao reagirati na to da je njegov narod ugrožen protuzakonitom nabavom oružja. "Razgovarat ću s Erdoganom. Zamolio sam ga prije godinu dana da prestanu s naoružavanjem Prištine. Je li ovo sila koja može uplašiti i ugroziti Srbiju. Ne, ali je zabrinjavajuća namjera.", kazao je. Dodao je da će razgovarati s turskim partnerima.

Komentirao je izjavu hrvatskog ministra Ante Šušnjara da je Hrvatska spremna kupiti NIS.

"Osam puta su Amerikanci na moju molbu odlagali. Produžili bi oni još da sam ja htio da potpišem da se ide u otimačinu. Ja nisam komunt, nisam lopov, mrzim fašizam, nikada to nisam htio raditi. Jesam li ja prodao NIS, jesam ja uzeo pare, sram ih bilo, lažovi i lopovi. I to mi pričaju najgori lopovi iz naše zemlje. Hrvatska je zaintersirana, hvala im. V eoma sam sretan, to pokazuje koliko im je stalo do Srbije. Mi smo zaintersirani da kupimo HEP, Janaf, nisu nam dali ništa da kupimo. Nisu nam dali Kraš. Dobro došla je svačija ponuda, ali obavještavam ih da imamo najbolju ponudu za Hrvatsku elektroprivredu, dajemo 50 posto više para", kazao je Vučić.

Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog ministarstva financija u kolovozu je novim jednomjesečnim produljenjem licencije omogućio nastavak isporuke sirove nafte NIS-u do 29. rujna, a potom dodatno do 8. listopada. Jadranski naftovod (Janaf), kojim se nafta transportira do rafinerije u Pančevu, glavnog opskrbljivača srbijanskog tržišta naftnim derivatima, objavio je jučer da je ishodio licenciju kojom se do 15. listopada ove godine odobrava sudjelovanje u aktivnostima koje su uobičajene i nužne za transport nafte, a u cilju dovršetka svih aktivnosti poduzetih na temelju važećeg ugovora o transportu sirove nafte.