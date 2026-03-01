Naši Portali
NAPETOSTI U ZALJEVU

Iran tvrdi da su pogodili USS Abraham Lincoln, SAD: Nisu došli ni blizu

Autor
Lorena Posavec
01.03.2026.
u 17:13

USS Abraham Lincoln jedan je od američkih nosača zrakoplova na nuklearni pogon

Američko centralno zapovjedništvo (CENTCOM) i Pentagon demantirali su tvrdnje Irana da je pogodio američki nosač zrakoplova USS Abraham Lincoln s četiri balističke rakete u Arapskom zaljevu. "Lincoln nije pogođen. Lansirani projektili nisu došli ni blizu", rekao je CENTCOM u objavi na X-u. "Lincoln nastavlja lansirati zrakoplove u znak podrške neumoljivoj kampanji CENTCOM-a za obranu američkog naroda uklanjanjem prijetnji iranskog režima", dodaju. Ranije u nedjelju, Iranski Korpus čuvara Islamske revolucije (IRGC) izjavio je da je napao Lincoln nakon što je u američkim i izraelskim napadima ubijen vrhovni vođa zemlje. "Američki nosač zrakoplova Abraham Lincoln pogodile su četiri balističke rakete", rekli su u izjavi koju su prenijeli lokalni mediji, upozoravajući da će "kopno i more sve više postajati groblje terorističkih agresora".

USS Abraham Lincoln jedan je od američkih nosača zrakoplova na nuklearni pogon, koji mornarica naziva "najvećim ratnim brodom na svijetu". Pentagon je u izjavi negirao da je pogođen. Čini deset nosača zrakoplova na nuklearni pogon u SAD-u, poznatih kao klasa Nimitz. Nosaci klase Nimitz dugi su 333 metra i mogu premjestiti otprilike 100.000 tona opreme, uključujući 65 zrakoplova i više nosača raketa, prema podacima američke mornarice. USS Abraham Lincoln poslan je u Zaljev krajem siječnja kao dio onoga što je predsjednik Donald Trump nazvao "armadom" koja je premještena u regiju "za svaki slučaj" dok su napetosti rasle zbog iranskog obračuna s prosvjednicima ljutitima zbog gospodarstva zemlje, piše Euronews.

USS Abraham Lincoln sukob na Bliskom istoku napad na Iran Iran

Avatar Tombstone
Tombstone
17:45 01.03.2026.

Nevjerovatno. Odjednom svi znaju kako potopiti nuklearni nosac klase Nimitz. Da imamo kvalitetno naoruzanje bili bismo svjetska pomorska sila.

Avatar bizarnjak
bizarnjak
17:51 01.03.2026.

Kako lete fejkovi!

PO
potrebi
17:51 01.03.2026.

Iran je jučer cijeli dan tvrdio i muljao da je vrhovni vođa živ, zdrav i na sigurnom sa svojom obitelji. Danas opet kmeče kad je stvarno ispalo da je sa svojom obitelji na sigurnom, ali drugome svijetu.

