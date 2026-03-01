Iran tvrdi da su pogodili USS Abraham Lincoln, SAD: Nisu došli ni blizu

Američko centralno zapovjedništvo (CENTCOM) i Pentagon demantirali su tvrdnje Irana da je pogodio američki nosač zrakoplova USS Abraham Lincoln s četiri balističke rakete u Arapskom zaljevu. "Lincoln nije pogođen. Lansirani projektili nisu došli ni blizu", rekao je CENTCOM u objavi na X-u. "Lincoln nastavlja lansirati zrakoplove u znak podrške neumoljivoj kampanji CENTCOM-a za obranu američkog naroda uklanjanjem prijetnji iranskog režima", dodaju. Ranije u nedjelju, Iranski Korpus čuvara Islamske revolucije (IRGC) izjavio je da je napao Lincoln nakon što je u američkim i izraelskim napadima ubijen vrhovni vođa zemlje. "Američki nosač zrakoplova Abraham Lincoln pogodile su četiri balističke rakete", rekli su u izjavi koju su prenijeli lokalni mediji, upozoravajući da će "kopno i more sve više postajati groblje terorističkih agresora".

🚫Iran’s IRGC claims to have struck USS Abraham Lincoln with ballistic missiles. LIE.

✅The Lincoln was not hit. The missiles launched didn’t even come close. The Lincoln continues to launch aircraft in support of CENTCOM’s relentless campaign to defend the American people by… pic.twitter.com/AjaeHMemtA — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

USS Abraham Lincoln jedan je od američkih nosača zrakoplova na nuklearni pogon, koji mornarica naziva "najvećim ratnim brodom na svijetu". Pentagon je u izjavi negirao da je pogođen. Čini deset nosača zrakoplova na nuklearni pogon u SAD-u, poznatih kao klasa Nimitz. Nosaci klase Nimitz dugi su 333 metra i mogu premjestiti otprilike 100.000 tona opreme, uključujući 65 zrakoplova i više nosača raketa, prema podacima američke mornarice. USS Abraham Lincoln poslan je u Zaljev krajem siječnja kao dio onoga što je predsjednik Donald Trump nazvao "armadom" koja je premještena u regiju "za svaki slučaj" dok su napetosti rasle zbog iranskog obračuna s prosvjednicima ljutitima zbog gospodarstva zemlje, piše Euronews.