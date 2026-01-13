FOTO Objavljene nove prognostičke karte: Čeka li nas uskoro opet preokret?

Prema prognozama DHMZ-a od četvrtka do subote vrijeme će biti promjenljivo, ponegdje i pretežno oblačno. Povremeno malo kiše, osobito u Gorskom kotaru te na sjevernom Jadranu, u četvrtak moguće i u Dalmaciji. Vjetar slab i umjeren, u četvrtak u gorju moguće i jak jugozapadnjak, u petak u drugom dijelu dana će okretati na slab do umjeren sjeveroistočni i istočni. Na Jadranu slabo i umjereno jugo i istočni vjetar, na sjevernom dijelu u četvrtak mjestimice jugozapadni i južni. Temperatura zraka u unutrašnjosti u blagom padu, osobito dnevna, a na Jadranu bez znatnije promjene.

Kako javlja Istramet nakon hladnog početka 2026. godine kada smo dobili i snijeg, polako smo ušli u period toplijeg i monotonijeg vremena. Međutim, prema svemu sudeći takvo stanje neće dugo potrajati, što je dobra vijest za sve ljubitelje zime i snijega. Velik dio Euroazije nalazi se pod snježnim pokrivačem, što će pogodovati opstanku i širenju kontinentalne anticiklone sa središtem duboko u Rusiji, a prema trećoj dekadi ta bi se anticiklona mogla proširiti i prema Skandinaviji.

Iako je izgledalo kako bi se atlantske ciklone mogle razmahati i preuzeti dominaciju, to se prema svemu sudeći neće dogoditi. Na karti očekivanih temperatura zraka na 2 m početkom treće dekade, vidimo veliku hladnoću na zapadu Rusije, što je pravi temelj za zimu i kod nas. U takvoj sinoptičkoj situaciji Europu očekuje dinamičnije, zimsko vrijeme. I naši krajevi mogli bi imati pravu zimu, a uz konstantniji dotok hladnog zraka i razvoj sredozemnih ciklona, možda ni novi snijeg nije isključen, čak i do kraja mjeseca. Ukratko, nakon kraćeg predaha, sve je izgledniji brzi nastavak prave, siječanjske zime.

Istramet je objavio i prognostičke karte.