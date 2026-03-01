SAD potvrdio: U napadima na Iran poginula trojica američkih vojnika, petero teško ranjenih

Tri američka vojnika poginula su u borbi, a pet ih je teško ranjeno u sklopu Operacije Epic Fury, potvrdilo je Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) na X-u. "Još nekoliko pripadnika vojske zadobilo je lakše ozljede od šrapnela i potrese mozga te se postupno vraćaju na dužnost. Velike borbene operacije i dalje traju, a naš odgovor je u tijeku. Situacija je promjenjiva, stoga ćemo iz poštovanja prema obiteljima zasad uskratiti dodatne informacije, uključujući identitete poginulih, sve dok ne prođe 24 sata od obavještavanja najbliže rodbine", stoji u objavi.

CENTCOM je također objavio da nijedan projektil nije pogodio njihov nosač zrakoplova. "Lincoln nije pogođen. Lansirani projektili nisu mu se ni približili. Lincoln i dalje šalje zrakoplove u potporu neumornoj kampanji CENTCOM-a usmjerenoj na obranu američkog naroda eliminacijom prijetnji koje dolaze od iranskog režima".

