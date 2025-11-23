Naši Portali
U TIJEKU POSTUPANJE

Splitska policija traži vozača: 'Vozilo ZG tablica nije se zaustavilo'

Jedna osoba smrtno stradala u prometnoj nesreći kod Jastrebarskog
Slaven Branislav Babic/PIXSELL
VL
Autor
Pejo Gašparević
23.11.2025.
u 23:47

Lokalni portali navode kako su policijske ekipe primijećene od smjera Kaštela i Planog, preko Marine, pa sve do područja prema Trogiru

Splitska policija izvijestila je u nedjelju kasno navečer da je u tijeku postupanje i potraga za vozilom zagrebačke registracijske oznake koje se nije zaustavilo na policijsko zaustavno traženje. "Vozilo ZG tablica nije se zaustavilo policijskim službenicima, postupanje je u tijeku", kratko su izvijestili iz splitske policije prve informacije koje imaju.

Lokalni portali navode kako su policijske ekipe primijećene od smjera Kaštela i Planog, preko Marine, pa sve do područja prema Trogiru. Prema riječima stanovnika s područja Kaštel Gomilice, policijskih vozila ima na više lokacija na magistrali u Gomilici, te je riječ o većem broju interventnih vozila, dodaju mediji.
Slavni motel na Velebitu sablasna je ruševina: Kroz razbijene prozore huči vjetar, iz njega su iščupani i radijatori
Ključne riječi
Split Vozač promet policija

