Otkriven nevjerojatan slučaj prevare: 'Taj je vrat bio malo predebeo, a i bore su bile čudne...'

Otkriven nevjerojatan slučaj prevare u Italiji. Muškarac (58) godinama se pretvarao da je njegova preminula majka, kako bi mogao koristiti njezinu imovinu, piše Corriere della Serra. U kući su policajci pronašli mumificiranu ženu. "U gradske urede ušao je sporim korakom, nosio je kostim sa dugom suknjom, ruž na usnama, lak na noktima, nakit oko vrata i na rukama, staromodne naušnice, kratku tamnosmeđu periku – ali taj je vrat, kad se bolje pogledalo, bio malo predebeo, a i bore su bile čudne, koža na rukama nije izgledala kao koža 85-godišnjakinje za koju se predstavljao. A i glas – ženski, da, ali tu i tamo bi mu pobjegao muški ton. Sve su to bili čudni detalji koje možda ne bih ni primijetio da nisam već bio pod dojmom", ispričao je Francesco Aporti, načelnik općine Borgo Virgilio, u Lombardiji.

Ispričao je da je istragu pokrenula službenica iz matičnog ureda koja je primila ženu koja je htjela obnoviti isteklu osobnu iskaznicu. Više detalja joj je bilo sumnjivo - teška šminka i brada koja se nadzire kroz nju. Sumnje je prijavila policiji. "Pregledali su snimke nadzornih kamera i vidjeli da je žena došla autom – a znali smo da gospođa nema vozačku dozvolu. Dodali smo još par provjera i komadić po komadić složila se vrlo ružna slika. Povjerili smo sve dostupne baze: zdravstveni sustav, hitnu, specijalističke preglede, obiteljskog liječnika. Žena se nigdje nije pojavljivala godinama", rekao je gradonačelnik.

Dodao je i kako su pronašli nekoliko njezinih potpisa na urbanističkoj dokumentaciji koji se nisu podudarali s originalom. Kaže kako su se izjave o dohotku uredno predavale godinama i to na male iznose od 53 tisuće eura. Izjavio je kako je to bio još jedan zbunjujući trag. "Bilo je i kupoprodajnih ugovora, ali na sastanke kod javnog bilježnika uvijek je dolazio sin, s punomoći. Krenuli smo razgovarati i sa susjedima – nitko ju nije vidio godinama", ispričao je gradonačelnik za talijanski list.

Sin nesretne žene bio je nezaposlen, a suprug, bivši liječnik, ranije je preminuo. Kad je policija telefonski kontaktirala kuću, javio se sin i rekao da će organizirati prijevoz za majku. Policija ga je razotkrila kad je ponovno došao u ured. Tada je sve priznao. U pretresu kuće pronađeno je mumificirano tijelo žene koja je preminula još 2022. godine. Gradonačelnik je dodao da je riječ o vrlo tužnoj priči i "ogromnoj samoći". Navodno nisu imali ni financijskih problema jer su oboje posjedovali više nekretnina i parcela.