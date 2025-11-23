Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 149
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
KAO SCENA IZ PSIHA

Otkriven nevjerojatan slučaj prevare: 'Taj je vrat bio malo predebeo, a i bore su bile čudne...'

Ilustracija
Pixabay/Ilustracija
VL
Autor
Laura Puklin
23.11.2025.
u 22:02

Dodao je i kako su pronašli nekoliko njezinih potpisa na urbanističkoj dokumentaciji koji se nisu podudarali s originalom. Kaže kako su se izjave o dohotku uredno predavale godinama i to na male iznose od 53 tisuće eura

Otkriven nevjerojatan slučaj prevare u Italiji. Muškarac (58) godinama se pretvarao da je njegova preminula majka, kako bi mogao koristiti njezinu imovinu, piše Corriere della Serra. U kući su policajci pronašli mumificiranu ženu. "U gradske urede ušao je sporim korakom, nosio je kostim sa dugom suknjom, ruž na usnama, lak na noktima, nakit oko vrata i na rukama, staromodne naušnice, kratku tamnosmeđu periku – ali taj je vrat, kad se bolje pogledalo, bio malo predebeo, a i bore su bile čudne, koža na rukama nije izgledala kao koža 85-godišnjakinje za koju se predstavljao. A i glas – ženski, da, ali tu i tamo bi mu pobjegao muški ton. Sve su to bili čudni detalji koje možda ne bih ni primijetio da nisam već bio pod dojmom", ispričao je Francesco Aporti, načelnik općine Borgo Virgilio, u Lombardiji. 

Ispričao je da je istragu pokrenula službenica iz matičnog ureda koja je primila ženu koja je htjela obnoviti isteklu osobnu iskaznicu. Više detalja joj je bilo sumnjivo - teška šminka i brada koja se nadzire kroz nju. Sumnje je prijavila policiji. "Pregledali su snimke nadzornih kamera i vidjeli da je žena došla autom – a znali smo da gospođa nema vozačku dozvolu. Dodali smo još par provjera i komadić po komadić složila se vrlo ružna slika. Povjerili smo sve dostupne baze: zdravstveni sustav, hitnu, specijalističke preglede, obiteljskog liječnika. Žena se nigdje nije pojavljivala godinama", rekao je gradonačelnik. 

Dodao je i kako su pronašli nekoliko njezinih potpisa na urbanističkoj dokumentaciji koji se nisu podudarali s originalom. Kaže kako su se izjave o dohotku uredno predavale godinama i to na male iznose od 53 tisuće eura. Izjavio je kako je to bio još jedan zbunjujući trag. "Bilo je i kupoprodajnih ugovora, ali na sastanke kod javnog bilježnika uvijek je dolazio sin, s punomoći. Krenuli smo razgovarati i sa susjedima – nitko ju nije vidio godinama", ispričao je gradonačelnik za talijanski list.

Sin nesretne žene bio je nezaposlen, a suprug, bivši liječnik, ranije je preminuo. Kad je policija telefonski kontaktirala kuću, javio se sin i rekao da će organizirati prijevoz za majku. Policija ga je razotkrila kad je ponovno došao u ured. Tada je sve priznao. U pretresu kuće pronađeno je mumificirano tijelo žene koja je preminula još 2022. godine. Gradonačelnik je dodao da je riječ o vrlo tužnoj priči i "ogromnoj samoći". Navodno nisu imali ni financijskih problema jer su oboje posjedovali više nekretnina i parcela.

Osumnjičeni 18-godišnjak iznio obranu i zanijekao krivnju
Ključne riječi
policija Italija prevara

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Premium sadržaj
13
NOVINARKA KYIV INDEPENDENTA

'Ne slažem se da je ovo Putinov rat, ovo je ruski rat protiv Ukrajine'

Reporter Nedjelje u Kišinjevu razgovarao je s novinarkom Kyiv Independenta Jevgenijom Motorevskom, jednom od autorica filma o seksualnim zločinima ruskih vojnika. Često imamo rasprave s ruskom oporbom, čija je glavna poruka da je ovo Putinov rat i da su jadni ruski vojnici prisiljeni boriti se. No to nije istina. Znam stotine slučajeva u kojima su ti "jadni" vojnici ubijali, silovali i pljačkali Ukrajince

Učitaj još

Kupnja