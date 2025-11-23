Naši Portali
POLICIJA JE KAZNENO PRIJAVILA

Prijetila maloljetnicima pa ispalila više hitaca iz plinskog pištolja: U Sisku pritvorena žena (53)

Prometna nesreća između motora i osobnog vozila u Ulici Donje Svetice
Slaven Branislav Babic/PIXSELL, Ilustracija
VL
Autor
Davor Marković/Hina
23.11.2025.
u 20:33

U sklopu istrage temeljem naloga suda obavljena je pretraga doma i drugih prostorija koje 53-godišnjakinja koristi, te je pronađeno i od nje oduzet prijavljen plinski pištolj i 29 komada streljiva

Sisačka policija je kazneno prijavila i predala pritvorskom nadzorniku 53-godišnju ženu osumnjičenu da je petak u Sisku prijetila trima maloljetnicima i potom plinskim pištoljem u zrak ispalila više hitaca, priopćeno je u nedjelju iz Policijske uprave sisačko-moslavačke. 

Kriminalističkom istragom je utvrđeno da je 53-godišnjakinja u petak, 21. studenoga, oko 13.45 sati, u Ulici Stjepana Rožankovića u Sisku izrekla prijetnje prema troje maloljetnika, nakon čega je otišla u kuću i vratila se s plinskim pištoljem, kojim je u zrak ispalila više hitaca.

U sklopu istrage temeljem naloga suda obavljena je pretraga doma i drugih prostorija koje 53-godišnjakinja koristi, te je pronađeno i od nje oduzet prijavljen plinski pištolj i 29 komada streljiva. Također pretragom je pronađeno i od 81-godišnjeg ukućana oduzeto dva plinska pištolja, jedan onesposobljeni pištolj i 139 komada streljiva te u tom slučaju još traje kriminalističko istraživanje, ističu iz PU. 

Osumnjičena 53-godišnjakinja je zbog kaznenog djela Prijetnja uz kaznenu prijavu predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave sisačko-moslavačke, dodaje se u priopćenju.
Ključne riječi
plinski pištolj policija Sisak

