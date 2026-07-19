Splićanin (20) otkrio posao zbog kojeg mjesečno zarađuje do 5000 eura: 'Tako sam otvorio teretanu'

Dok mnogi mladi tijekom ljeta traže sezonski posao, jedan 20-godišnji Splićanin tvrdi da je upravo rad na luksuznim jahtama promijenio njegov život. U videu koji je objavio na društvenim mrežama pokazao je jahte u pozadini uz natpis "5000 eura mjesečne zarade", a potom ispričao vlastito iskustvo. – Zanima vas kako doći do ovakvih brodova? – započinje video, nakon čega otkriva da već dvije godine radi na jahtama.

– Ja sam momak od 20 godina, radim već dvije godine na ovakvim brodovima i uspio sam ovim poslom zaraditi da otvorim svoju malu teretanu – rekao je. Dodaje kako danas stečeno iskustvo želi prenijeti drugima te dijeli savjete svima koji razmišljaju o poslu na jahtama. Rad na jahtama posljednjih je godina među najtraženijim i najbolje plaćenim sezonskim poslovima na hrvatskoj obali. Tijekom ljeta luksuzne jahte i čarter-plovila pune marine u Splitu, Hvaru, Dubrovniku, Šibeniku i Zadru, zbog čega raste potražnja za skiperima, mornarima, hostesama, kuharima i ostalim članovima posade. Kolika će biti zarada ovisi o iskustvu i radnom mjestu.