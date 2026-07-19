Zaraza izazvala zabrinutost među roditeljima, liječnici umiruju: 'Bolest kao i svaka druga. Uspješno se liječi'

Posljednjih dana sve se više govori o impetigu, odnosno slatkim krastama, nakon što su se pojavile informacije o većem broju slučajeva među djecom u Dalmaciji. Iako je bolest izazvala zabrinutost među roditeljima, liječnici poručuju da nema mjesta panici jer je riječ o dobro poznatoj bakterijskoj infekciji koja se uspješno liječi antibioticima.

Kako piše Dnevnik.hr , impetigo se najčešće prenosi izravnim kontaktom sa zaraženom osobom, odnosno dodirom kože, ali i preko kontaminiranih predmeta poput ručnika, posteljine ili igračaka. Bakterije ulaze kroz oštećenu kožu, primjerice kod ogrebotina, uboda insekata ili osoba koje imaju dermatitis.

Specijalistica epidemiologije Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Dijana Mayer pojasnila je da komarci ne prenose bolest. "Ne prenose to komarci, da ne bi krivo shvatili. Nego to češkanje i to oštećenje kože može biti opasno. Ali, naravno, ako nema streptokoka, nema stafilokoka, onda se neće bolest razviti", rekla je Mayer.

Epidemiolozi ističu da je za sprječavanje širenja zaraze najvažnija dobra higijena. Preporučuje se redovito pranje ruku i tijela te izbjegavanje dijeljenja ručnika, posteljine, britvica i drugih predmeta za osobnu higijenu, osobito ako je netko u kućanstvu zaražen. Liječnici naglašavaju da impetigo nije neuobičajena bolest te da nema razloga za pretjeranu zabrinutost.

"To vam je zapravo bolest kao i svaka druga zarazna bolest. Zarazna jest, ali postoje antibiotici, uspješno se liječi i nema nikakve panike", poručila je Mayer. Bolest je zarazna sve dok postoje kraste, odnosno dok se ne osuše. Međutim, već 24 sata nakon početka odgovarajuće antibiotske terapije oboljela osoba, prema riječima epidemiologa, više se ne smatra zaraznom.