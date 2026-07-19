Policija ovo posebno lovi na autocestama: Jedna navika vozače može skupo stajati

Ako na njemačkoj autocesti bez razloga dugo vozite srednjom prometnom trakom, mogli biste ostati bez 80 eura. Policija takve prekršaje sve češće otkriva i uz pomoć neoznačenih vozila s videonadzorom, a vozačima koji se ne pridržavaju pravila prijeti i kazneni bod. Posebno je to važno tijekom ljetnih godišnjih odmora, kada su autoceste pune turista i promet je znatno gušći. Iako mnogi vozači smatraju da je vožnja srednjom trakom praktičnija, njemački Zakon o cestovnom prometu (StVO) propisuje da se vozila moraju kretati što je više moguće desnom stranom kolnika. Ipak, zakon predviđa iznimku kada to opravdava gustoća prometa, piše Fenix.de.

Upravo zato u Njemačkoj postoji takozvano "pravilo 20 sekundi", koje se temelji na dugogodišnjoj sudskoj praksi. Kako pojašnjava njemački autoklub ADAC, vozači smiju ostati u srednjoj prometnoj traci ako se u desnu ne bi mogli vratiti na najmanje 20 sekundi prije sljedećeg pretjecanja. Svrha ovog pravila je izbjeći učestalo i nepotrebno mijenjanje prometnih traka koje povećava rizik od prometnih nesreća. To znači da se vozač ne mora odmah vratiti u desnu traku ako ga vrlo brzo čeka novo pretjecanje. No, ako je desna traka slobodna i njome se može neometano voziti znatno dulje od 20 sekundi, povratak u desnu traku postaje zakonska obveza.

Iako pravilo od 20 sekundi nije doslovno navedeno u tekstu zakona, ADAC ističe da se ono čvrsto temelji na sudskoj praksi te služi kao jasna smjernica vozačima i policiji. Posebno strogu kontrolu provodi savezna pokrajina Baden-Württemberg, gdje policija koristi i neoznačena vozila opremljena videokamerama kako bi snimila vozače koji se bez opravdanja zadržavaju u srednjoj ili lijevoj prometnoj traci. Takve kontrole provode se i u drugim dijelovima Njemačke. Vozače koji neopravdano ignoriraju obvezu vožnje desnom stranom ceste čeka novčana kazna od 80 eura, a uz nju dobivaju i jedan kazneni bod u njemačkom registru prometnih prekršaja u Flensburgu.