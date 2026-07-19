Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 41
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
STROGA KONTROLA

Policija ovo posebno lovi na autocestama: Jedna navika vozače može skupo stajati

Njema?ka: Policijske kontrole na autocesti A10
Bernd Settnik/DPA
VL
Autor
Večernji.hr
19.07.2026.
u 08:57

Mnogi vozači nisu svjesni da se neopravdano zadržavanje u srednjoj prometnoj traci u Njemačkoj kažnjava s 80 eura i kaznenim bodom.

Ako na njemačkoj autocesti bez razloga dugo vozite srednjom prometnom trakom, mogli biste ostati bez 80 eura. Policija takve prekršaje sve češće otkriva i uz pomoć neoznačenih vozila s videonadzorom, a vozačima koji se ne pridržavaju pravila prijeti i kazneni bod. Posebno je to važno tijekom ljetnih godišnjih odmora, kada su autoceste pune turista i promet je znatno gušći. Iako mnogi vozači smatraju da je vožnja srednjom trakom praktičnija, njemački Zakon o cestovnom prometu (StVO) propisuje da se vozila moraju kretati što je više moguće desnom stranom kolnika. Ipak, zakon predviđa iznimku kada to opravdava gustoća prometa, piše Fenix.de.

Upravo zato u Njemačkoj postoji takozvano "pravilo 20 sekundi", koje se temelji na dugogodišnjoj sudskoj praksi. Kako pojašnjava njemački autoklub ADAC, vozači smiju ostati u srednjoj prometnoj traci ako se u desnu ne bi mogli vratiti na najmanje 20 sekundi prije sljedećeg pretjecanja. Svrha ovog pravila je izbjeći učestalo i nepotrebno mijenjanje prometnih traka koje povećava rizik od prometnih nesreća. To znači da se vozač ne mora odmah vratiti u desnu traku ako ga vrlo brzo čeka novo pretjecanje. No, ako je desna traka slobodna i njome se može neometano voziti znatno dulje od 20 sekundi, povratak u desnu traku postaje zakonska obveza.

Iako pravilo od 20 sekundi nije doslovno navedeno u tekstu zakona, ADAC ističe da se ono čvrsto temelji na sudskoj praksi te služi kao jasna smjernica vozačima i policiji. Posebno strogu kontrolu provodi savezna pokrajina Baden-Württemberg, gdje policija koristi i neoznačena vozila opremljena videokamerama kako bi snimila vozače koji se bez opravdanja zadržavaju u srednjoj ili lijevoj prometnoj traci. Takve kontrole provode se i u drugim dijelovima Njemačke. Vozače koji neopravdano ignoriraju obvezu vožnje desnom stranom ceste čeka novčana kazna od 80 eura, a uz nju dobivaju i jedan kazneni bod u njemačkom registru prometnih prekršaja u Flensburgu.
Ključne riječi
autocesta Njemačka

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar Zavratnica
Zavratnica
09:40 19.07.2026.

Već sam mislio da se naslov odnosi na hrvatske autoceste. Ovdje nisam primjetio neke nadzore na autocestama. Većina juri kao da nema sutra i nikome ništa. Radi turizma?

OT
otrovnijezik
10:02 19.07.2026.

Provozajte se malo po E65 pa će vam kamioni blicati ili obilaziti iako vozite 100.

MT
makan tahi
09:52 19.07.2026.

kod nas je dvoličnost na vrhuncu, plijene robobile i aute koji su nelegalno modificirani ili ne homologirani a sami koriste takve aute da bi ostvarili materijalnu korist za državu koja ih podupire zajedno sa sudstvom

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!