Žena ugledala nepomičnog muškarca u jezeru i odmah skočila u pomoć: 'Bilo me užasno sram'

Jedna jutarnja rekreativna šetnja uz jezero u američkoj saveznoj državi Južnoj Karolini pretvorila se u nezaboravnu, ali i prilično neugodnu avanturu za jednu ženu koja je bila uvjerena da pred sobom ima čovjeka kojemu hitno treba pomoć. Vođena željom da spasi nečiji život, bez razmišljanja je skočila u vodu, no ubrzo je shvatila da je cijelu situaciju potpuno pogrešno procijenila.

Kako prenosi Daily Mirror, žena je trčala uz jezero Jocassee kada je oko 12 metara od obale ugledala nepomičnu osobu kako pluta na površini vode. Nitko drugi nije bio u blizini, a prizor ju je uvjerio da se radi o utopljeniku. - Izgledao je kao da je mrtav. Bio je okrenut leđima, glave zabačene unatrag, zatvorenih očiju i lagano se ljuljao na vodi. Pomislila sam da je potpuno lud ako sam roni u zoru i to sam, ispričala je kasnije na društvenim mrežama.

Ne gubeći ni sekunde, izula je tenisice, skinula odjeću sve do sportskog grudnjaka i donjeg rublja te zaplivala prema njemu. - Nisam ni viknula da provjerim je li dobro. Samo sam skočila u vodu. Nosila sam kontaktne leće pa sam snažno plivala zatvorenih očiju kako ih ne bih izgubila, prisjetila se. Tek kada je stigla do njega i otvorila oči, shvatila je da nešto ne odgovara njezinoj pretpostavci. - Gledao me kao da sam potpuno poludjela pa sam ga pitala: 'Jeste li dobro?' Samo je izvadio regulator iz usta i mirno odgovorio: 'Jesam.'

Tada joj je postalo jasno da se ne radi o čovjeku kojem treba spašavanje, nego o iskusnom ronitelju koji je sasvim normalno obavljao zaron. - Okrenula sam se i krenula natrag prema obali vičući: 'Mislila sam da vas treba spasiti!' Neugodnost tu nije završila. Nekoliko trenutaka kasnije iz vode su izronili i ostali članovi ronilačke skupine koji su sa smiješkom promatrali cijelu situaciju.

Prvi ronilac pristojno ju je pratio prema obali, no tada je uslijedio novi problem. Na pola puta shvatila je da je podcijenila udaljenost i da joj ponestaje snage. - Plaža je bila puno dalje nego što sam mislila. Pokušavala sam disati normalno i praviti se da nisam potpuno iscrpljena. Ronilac joj je ponudio da je odvuče do obale, ali je ona to odbila. - Našalila sam se da je imao sreće što stvarno nije umirao jer bih jedva uspjela dovući ga do obale. Ponudio mi je pomoć, ali nisam htjela odustati, čak ni da sam morala plivati psećim stilom.

Po dolasku na kopno doznala je da su ronioci nedavno završili vojni fakultet te da su upravo provodili obuku ronjenja na otvorenim vodama. - Bili su u vodi još od noći. Vjerojatno sam potpuno poremetila njihovu vježbu, priznala je. I dalje odjevena samo u sportski grudnjak i donje rublje, pokušala je što samouvjerenije izaći iz jezera, a zatim se u šali ponudila da ekipu počasti, kako je rekla, "bezobrazno skupim pivom". Nakon toga otrčala je natrag u šumu po svoju odjeću. Priča se ponovno proširila Redditom, gdje su brojni korisnici duhovito komentirali cijeli događaj. - Siguran sam da postoje i lakši načini za upoznati muškarca. Ali trud je za čistu peticu, napisao je jedan korisnik. Drugi se našalio: - Vojnici se lako zaljube. Vjerojatno je već krenuo kupiti zaručnički prsten.