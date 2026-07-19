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DRUGI PAR BLIZANACA

Ministar Šipić prisustvovao krštenju šestog i sedmog djeteta obitelji Moharić

Foto: Ivica Beti
1/3
Autor
Ivica Beti
19.07.2026.
u 18:46

Sakrament krštenja podijeljen je tijekom svete mise koju je predvodio varaždinski biskup mons. Bože Radoš

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić u nedjelju je nazočio krštenju Rite i Brigite Moharić, šestog i sedmog djeteta u obitelji Moharić, u Župi sv. Nikole biskupa u Čakovcu. Sakrament krštenja podijeljen je tijekom svete mise koju je predvodio varaždinski biskup mons. Bože Radoš, uz sudjelovanje članova obitelji, župne zajednice, prijatelja i brojnih uzvanika, izvijestilo je Ministarstvo.

Tadeju i Jasmini Moharić ovo je drugi par blizanaca, a s novim dvjema članicama njihova obitelj danas broji devetero članova. - Ovaj poseban događaj snažno svjedoči o vrijednosti života, obitelji i zajedništva te predstavlja primjer predanosti roditeljstvu i otvorenosti životu. Ovdje se ne radi samo o vjerskom obredu, nego i o svojevrsnom svečanom prijemu Rite i Brigite u našu zajednicu koja je utemeljena na kršćanskoj tradiciji. S velikom radošću prihvaćamo svako novo dijete, ohrabruju nas pozitivne naznake zaustavljanja loših demografskih trendova i nadamo se da će ovih sedmero djece iz obitelji Moharić živjeti u Hrvatskoj punoj života, mladosti i dječje radosti, kazao je ministar Šipić.

Dodao je da Ministarstvo demografije i useljeništva svojim mjerama nastavlja graditi okruženje koje će osnaživati obitelji, poticati roditeljstvo i doprinositi demografskoj obnovi Hrvatske. Šipić je zaključno istaknuo važnost promicanja obiteljskih vrijednosti i društvene potpore roditeljstvu, osobito u vremenu u kojemu su demografska pitanja najveći izazov hrvatskog društva.

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Ključne riječi
ministar krštenje Čakovec

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