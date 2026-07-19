Yamal s 19 godina nastupio u finalu SP-a i postao prvi čovjek kojem je ovo uspjelo

Lamine Yamal večeras je ispisao novu stranicu nogometne povijesti. Mladi španjolski nogometaš nalazi se u početnoj postavi za finale Svjetskog prvenstva protiv Argentine te je s 19 godina i šest dana postao prvi nogometaš koji je kao tinejdžer nastupio u finalu Europskog i Svjetskog prvenstva.

Argentina i Španjolska od 21 sat na MetLife stadionu u New Jerseyju igraju finale Svjetskog prvenstva, a očekivano je mjesto u prvih 11 Španjolske zauzeo i Yamal.

Ofenzivac Barcelone je postao treći najmlađi nogometaš koji je zaigrao u finalu Svjetskog prvenstva. Mlađi od njega pri nastupu u finalu bili su samo Pele, koji je 1958. imao 17 godina i 249 dana, te Giuseppe Bergomi, koji je 1982. imao 18 godina i 201 dan.

Ujedno je ovo i prvi put u povijesti da se u finalu Svjetskog prvenstva susretnu aktualni prvaci Europe i Južne Amerike.