Država uvodi strože kontrole gospodarenja otpadom, kazne i do 150.000 eura

Redovite kontrole lokacija, uvođenje videonadzora i GPS praćenja vozila, mogućnost zabrane uvoza ili izvoza otpada, uspostava popisa osoba kojima je zabranjeno gospodariti otpadom, oduzimanje pošiljki, vozila i opreme radi osiguranja naplate troškova... Neke su to od mjera iz nacrta novog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gospodarenju otpadom, kojima država želi osigurati "učinkovitiji, pravedniji i odgovorniji sustav gospodarenja otpadom". U Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije ističu kako će važnu ulogu u provedbi izmjena imati jedinice lokalne samouprave (JLS) koje dobivaju konkretnije instrumente za uklanjanje nezakonito odbačenog otpada i osiguranje naplate troškova njegova zbrinjavanja. Uz ostalo, pravna i fizička osoba koja je ishodila dozvolu za gospodarenje otpadom ili je vlasnik ili upravitelj reciklažnog dvorišta, obvezna je osigurati neprekinuti videonadzor svakog ulaza na lokaciju gospodarenja otpadom.

Prijevoznik je dužan je osigurati da je vozilo za prijevoz otpada opremljeno uređajem s ugrađenim sustavom za praćenje globalnog položajnog sustava (GPS) i omogućiti uvid u povijest vožnje u zadnje dvije godine. JLS će morati na svom području osigurati lokaciju za gospodarenje otpadnom zemljom i kamenjem i smanjiti mogućnost nezakonitog raspolaganja takvom vrstom otpada. Prijava odbačenog otpada moći će se podnijeti i putem mrežne aplikacije Evidencija lokacija odbačenog otpada (ELOO). U nacrtu se navodi kako poslove kontrole postupanja s otpadom na lokaciji gospodarenja otpadom obavlja komunalni redar, s time da se kontrola svake lokacije obavlja najmanje jednom u 90 dana, a uključuje ocjenu količine i vrste otpada. Povećene su kazne za protuzakonito gospodarenje otpadom, koje se kreću od 1000 do 150.000 eura. Tijekom e-savjetovanja koje je prije nekoliko dana završilo, stiglo je više od 140 primjedbi i prijedloga. Uz ostalo, upozorava se na neproporcionalnost u obvezama, rizicima i sankcijama u pojedinim prijedlozima između davatelja javne usluge i obrađivača, iako se radi potpuno različitim kategorijama usluge uz koje nisu vezani isti rizici. Prijedlog zakona na davatelje javne usluge prenosi niz novih obveza čija provedba iziskuje visoke troškove uz izrazito kratke rokove, bez predviđenih izvora financiranja, jedna je od primjedbi.

Predloženo je i uvođenje "primjerenog prijelaznog razdoblja" za ispunjenje novih tehničkih, organizacijskih i administrativnih obveza za mikro i male poduzetnike te obrtnike koji će morati uložiti u informacijske sustave i tehničku opremu. Uvođenje založnog prava u postupku sanacije lokacija onečišćenih otpadom dobar je korak, no u praksi se događa da neki vlasnici nekretnina i ne znaju da je na njihovu posjedu odložen otpad. Do 24. kolovoza mikro, mali i srednji poduzetnici te trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela, mogu se javiti na 30 milijuna eura vrijedan poziv za izgradnju i opremanje postrojenja za obradu reciklabilnog otpada, a u pripremi je poziv za izgradnju i opremanje naprednih tehnoloških rješenja za učinkovitu reciklažu kritičnih sirovina i iskorištavanje recikliranih sirovina, vrijedan 16,3 milijuna eura.

Prioriteti za ovu godinu su, kako ističu u Ministarstvu, završetak radova na Crnom Brdu, gdje se uklanja troska, provedba sanacije obale Kosice te ugovaranje i početak radova na lokacijama Gospić, Poznanovec, Samobor i Pazin, uz dovršetak istraživanja i definiranje modela sanacije Kaštelanskog zaljeva.