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Stručnjaci su složni: Ovakav nastup Argentine u finalu SP-a je sramotan
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POPRILIČNO KRITIČNI

Stručnjaci su složni: Ovakav nastup Argentine u finalu SP-a je sramotan

FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
Foto: AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
20.07.2026.
u 00:15

- Nastup Argentine u finalu je sramotan, a cijelo vrijeme su imali 'južnoameričke fore'. Ali, ne možeš se tako ponašati u finalu SP-a. Osim toga, ne sjećam se kada je netko u nekom finalu ostao bez udarca po golu. Španjolci su bili odlično psihički pripremljeni na sve argentinske provokacije i bez mrlje osvojili naslov.

Španjolska je po drugi puta u svojoj povijesti svjetski nogometni prvak. Nakon Južne Afrike 2010., SAD, Meksiko i Kanada 2026. bit će upisani u povijest španjolske nogometne reprezentacije. Europski prvaci svjetski naslov dodali su pobjedom protiv Argentine 1:0 u finalu.

Pogodak odluke zabio je Ferran Torres na početku drugog produžetka, u 106. minuiti. Španjolska je slavila apsolutno zasluženo, a samo mogu žaliti što slavlje nije bilo i uvjerljivije.

O nemoći Argentine najbolje govori podatak da su Gaučosi ubilježili svega dva udarca na gol Španjolaca, oba na samom kraju.

A HRT-ovi stručni komentatori bili su poprilično kritični prema nastupu Argentine u finalu Svjetskog prvenstva.

- Ovaj nastup nije dostojan finala, a Španjolci su zasluženo došli do naslova - rekao je bivši nogometaš Vedran Ješe, dok je novinar Robert Matteoni dodao:

- Nastup Argentine u finalu je sramotan, a cijelo vrijeme su imali 'južnoameričke fore'. Ali, ne možeš se tako ponašati u finalu SP-a. Osim toga, ne sjećam se kada je netko u nekom finalu ostao bez udarca po golu. Španjolci su bili odlično psihički pripremljeni na sve argentinske provokacije i bez mrlje osvojili naslov.
Ključne riječi
Argentina reprezentacija Španjolska reprezentacija

Komentara 1

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Avatar MarkoHR
MarkoHR
00:39 20.07.2026.

Čestitke Španjolskoj na više nego zasluženoj pobjedi protiv prgave Argentine, čestitke na osvojenom zlatu našemu Dani Olmu!

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