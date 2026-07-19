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Autor
Karlo Koret
FINALE SP-A

UŽIVO OD 21 Španjolska drugi ili Argentina četvrti put? Stigli sastavi za veliko finale najvećeg sportskog natjecanja

FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina
Brett Davis/REUTERS
19.07.2026. u 20:00
Tekstualni prijenos pratite uživo na portalu Večernjeg lista od 21 sat.
ŠPANJOLSKA
0-0
ARGENTINA
Finale Svjetskog prvesntva 2026., 21:00, MetLife Stadion, New York
SUDAC

Čast vođenja ove utakmice pripala je 46-godišnjem Slovencu Slavku Vinčiću.

ZANIMLJIVOSTI

Ovo finale SP-a bit će prvo u povijesti koje će tijekom poluvremena imati koncert na terenu za navijače. Tako će u New Yorku nastupiti globalne zvijezde poput Shakire, Justina Biebera i Madonne.

Također, ponovno po uzoru na američke sportove, pobjednici će dobiti prstenove prvaka.

Osim predsjednika FIFA-e Giannija Infantina, trofej će pobjedniku uručiti i predsjednik SAD-a. Donald Trump kojem će ovo ujedno biti prva utakmica na Mundijalu kojoj će osobno prisustvovati.

SUKOB GENERACIJA

Jedna od najzanimljivijih priča uoči ove utakmice je susret najvećih zvijezdi obiju reprezentacija. S jedne strane je iskusni veteran i po mnogima najveći nogometaš svih vremena Lionel Messi, a s druge najtalentiraniji igrač današnjice Lamine Yamal.

Viralna je postala fotografija na kojoj se može vidjeti Messija kako drži Yamala kao bebu, a danas će igrati na suprotnim stranama na najvećoj mogućoj pozornici.

Messi je s osam pogodaka i četiri asistencije glavni kandidat za osvajanje nagrade za najboljeg igrača turnira, dok je Yamal zasad bez konkretnog učinka. Španjolci se nadaju kako će se to promijeniti večeras.

SASTAVI

Španjolska: Unai Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Fabian Ruiz - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal

Argentina: E. Martínez - Montiel, Romero, Lisandro, Tagliafico - Nico González, De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister - Messi, Álvarez

OBRANA PROTIV NAPADA

Zanimljivo je kako je ova utakmica susret najbolje obrane na turniru, Španjolske koja je primila samo jedan pogodak na turniru u sedam utakmica.

Argentina pak ima treći najefikasniji napad s 19 zabijenih golova, jednim manje od Francuske i Engleske koje su zabile po 20, ali i odigrale utakmicu više.

NAJAVA

Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku došlo je do samog kraja, a večerašnjom utakmicom Španjolske i Argentine saznat ćemo ime novog (ili starog) prvaka svijeta u nogometu.Španjolci imaju prilku po drugi puta spojiti naslov prvaka Europe i svijeta.

Isto su već učinili između 2008. i 2012. kada su osvojili dva Eura i Svjetsko prvenstvo u Južnoafričkoj Republici.

Argentina se s druge strane nada da će postati tek treća reprezentacija koja je obranila naslov svjetskog prvaka nakon Italije i Brazila. Također, izjednačili bi se s Azzurrima i Nijemcima koji imaju po četiri naslova svjetskih prvaka i drugi su na listi najuspješnijih iza Brazila koji ima pet naslova.

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