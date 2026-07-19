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'QUO VADIS, ŽABORIĆ'

Uz luku u Studenoj, sporno i sidrište na Oštrici

Foto: Udruga građana „Za Žaborić”
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Autor
Dea Redžić
19.07.2026.
u 20:39

Posebno problematičnim građani smatraju što se koncesija pokreće baš dok se za taj prostor razmatra stroži režim zaštite

Više od stotinu mještana i vlasnika nekretnina okupilo se u subotu u uvali Studena na javnoj tribini "Quo vadis, Žaborić?", s koje je još jednom upućena jasna poruka protiv zahvata koji bi, upozoravaju građani, mogli trajno promijeniti izgled i karakter tog mjesta. Uz protivljenje planiranoj prenamjeni uvale Studena u luku otvorenu za javni promet, tema je bilo i planirano nautičko sidrište na sjevernoj strani poluotoka Oštrica, od uvale Kutlača do uvale Pišljivica.

Riječ je o projektu za koji je izdana lokacijska dozvola, a Županijska skupština Šibensko-kninske županije u lipnju je ponovno pokrenula postupak dodjele desetogodišnje koncesije. Planirano je organizirano sidrište s 30 vezova za plovila do 15 metara. Upravo taj zahvat izazvao je snažan otpor dijela lokalne zajednice okupljene u Udruzi Za Žaborić.

Iz Udruge upozorava da se u podmorju nalaze livade dragocjene morske biljke posidonije, ključnog staništa brojnih morskih organizama, te da je lokacija neposredno uz područje ekološke mreže Natura 2000 Oštrica – Šibenik. Oštrica je jedan od rijetkih preostalih prirodno očuvanih dijelova obale između Žaborića i Grebaštice, pa građani strahuju da bi ulazak tog prostora u režim gospodarskog korištenja otvorio vrata komercijalizaciji. Posebno problematičnim smatraju to što se koncesija pokreće u trenutku kada se za taj prostor razmatra stroži režim zaštite, koji bi mogao uključivati i potpunu zabranu sidrenja radi očuvanja podmorja. Zbog toga su već najavili i daljnje pravne korake te obraćanje Europskoj komisiji.

Nadležne institucije, s druge strane, smatraju da za poništavanje lokacijske dozvole nema osnove. Grad Šibenik obrazložio je da je sidrište na Oštrici predviđeno važećim prostornim planovima i da se sam zahvat nalazi izvan granica ekološke mreže. Time, međutim, spor nije završen. Građani inzistiraju da se prije bilo kakvog zahvata ne razmatra samo formalna granica zaštite nego i stvarni utjecaj sidrišta na okolno podmorje i obalni pojas.

Na tribini su građani poručili da ne žele ni luku u Studenoj ni zahvate koji bi, kako tvrde, dodatno opteretili obalu prometnicama, infrastrukturom i komercijalnim sadržajima. Umjesto toga traže izradu Urbanističkog plana uređenja Žaborića, kanalizacijsku i oborinsku infrastrukturu, zelene tampon-zone, uređenje šetnice, javnih površina i plaža.

Peticiju protiv planiranih luka dosad je, prema podacima Udruge, potpisalo više od 700 građana. Mještane su pozvali i da se uključe u javnu raspravu o sedmim izmjenama Prostornog plana Šibensko-kninske županije, koja traje do 23. srpnja. Njihova je poruka da se o prostoru koji će desetljećima određivati budućnost Žaborića ne smije odlučivati bez ljudi koji ondje žive. 

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Ključne riječi
Šibenik Žaborić studena

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