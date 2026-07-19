Tragedija u Italiji: Djevojčica (4) iz Austrije pronađena mrtva u bazenu

Gotovo svi austrijski mediji u nedjelju izvještavaju o četverogodišnjoj djevojčici iz Koruške u Austriji, koja se je u subotu poslijepodne utopila u hotelskom bazenu poznatog kupališta Milano Marittima u Italiji. Austrijanci su u šoku! Djevojčica je kratko prije toga u navedenom hotelu sa svojim roditeljima i dvije sestre zajedno ručala. Majka je nakon toga s dvije starije djevojčičine sestre otišla u hotelsku sobu, dok je otac ostao u salonu za igranje djece s četverogodišnjakinjom.

Otac, kojeg je rodbina opisala kao izuzetno brižnog, očito je na trenutak izgubio kćer iz vida i potom ju je počeo panično tražiti svuda po hotelu i u njihovoj hotelskoj sobi. U međuvremenu, snimke nadzorne video kamere pokazale su kako četverogodišnjakinja silazi niz stepenice do hotelskog bazena. Desetak minuta kasnije stigla su dva mlada hotelska gosta u tinejdžerskoj dobi koji su otkrili četverogodišnjakinju kako nepomično pluta po vodi u bazenu. Odmah su je izvukli iz vode i pozvali pomoć.

Liječnik, koji je također bio gost hotela odmah je započeo reanimaciju djevojčice, koju je potom nastavilo medicinsko osoblje pristigle Hitne pomoći. Međutim, svi napori za spas djevojčice bili su uzaludni. Dijete je nešto kasnije umrlo u obližnjoj bolnici. Kako javljaju austrijski mediji, talijansko Državno odvjetništvo naredilo je obdukciju, kako bi se utvrdio točan uzrok djevojčičine smrti. Točne okolnosti ove tragedije, sada su predmet istrage, izvijestila je policija.

U nedjelju još uvijek nije bilo poznato kako je djevojčica ušla u vodu, da li je pala, ili je sama ušla u bazen. Ono što je već poznato i što su istražitelji utvrdili na licu mjesta je da su troja pristupna vrata prema bazenu trebala, prema propisima, biti zatvorena, Međutim, nažalost, kako je ustanovljeno, navodno su bila otvorena. Istražitelji sada posebno ispituju da li je područje oko hotelskog bazena bilo propisno osigurano. Prema trenutnim nalazima, bazen je u to vrijeme bio zatvoren i niti jedan spasilac nije bio na dužnosti. Voda u hotelskom bazenu primorskog bazene Milano Marittima, gdje se je dogodila ova neopisiva obiteljska tragedija, kako je priopćila policija duboka je 70 do 150 centimetara.

Kako prenose austrijski mediji, među njima i austrijska televizija ORF, istraga u Italiji, vjerojatno će uključivati odgovorne osobe u hotelu, kao i 56-godišnjeg oca tragično nastradale četverogodišnjakinje, zbog sumnje da je zanemario svoju roditeljsku dužnost nadzora četverogodišnje kćeri. Prema pravosudnim izvorima, optužbe bi mogle glasiti: sumnje u ubojstvo iz nehaja! Obitelj iz Koruške, koju je zadesila ova neopisiva tragedija, a koja je u Italiji bila na odmoru, u stanju je teškog šoka, kako izvještavaju domaći mediji, i krizni tim ima pune ruke posla.