Mnogi ljudi još uvijek imaju ovaj porculan u svojim podrumima: vrijedi puno novca

U mnogim se kućanstvima, zaboravljeni na tavanima, u podrumima ili duboko u vitrinama, skrivaju predmeti koji bi danas mogli vrijediti pravo bogatstvo. Prema aktualnim tržišnim trendovima, posebnu pažnju kolekcionara i ljubitelja dizajna trenutno privlači starinsko porculansko posuđe, a osobito je tražen onaj u nježnim ružičastim i pastelnim tonovima.

Ovaj iznenadni interes ne proizlazi samo iz nostalgije, nego i iz jakog trenda u uređenju interijera koji se očekuje 2026. godine. Riječ je o stilovima poznatima kao „grandma chic“ ili „grandmacore“, koji su ponovno popularni. Ljudi sve više žele toplije, osobnije prostore koji nisu strogo minimalistički, a upravo se u takav ambijent ovakvi vintage komadi savršeno uklapaju.

Fokus interesa trenutno je usmjeren na porculan iz regije Karlovy Vary u Češkoj, područja s iznimno dugom i cijenjenom tradicijom proizvodnje keramike. Na međunarodnim vintage platformama posebnu vrijednost postižu komadi iz manufaktura kao što su Chodov i Loučky, kao i predmeti poznatih proizvođača poput Pirkenhammera (Fischer & Mieg) ili Thuna. Iako ne donosi svaki stari servis bogatstvo, određeni su primjerci postali predmet žudnje, a pojedinačni komadi poput tanjura ili zdjela nerijetko se nude za iznose od nekoliko stotina eura.

Kako biste sami procijenili imate li vrijedan predmet, prvi je korak uvijek provjera donje strane posuđa. Potražite žigove, pečate ili oznake mjesta podrijetla, jer imena poput Pirkenhammera ili naznake iz Karlovy Vary regije mogu biti ključni pokazatelji kvalitete i autentičnosti. Uz podrijetlo, presudni faktori za visoku tržišnu vrijednost su očuvanost, cjelovitost seta te detalji poput ručno oslikanih uzoraka. Predmeti s pukotinama, okrhnućima ili znatno istrošenim dekorom u pravilu postižu znatno nižu cijenu.

Ako ste u svojem domu pronašli potencijalno vrijedne komade, savjetuje se oprez prije same prodaje. Najbolje je temeljito dokumentirati sve oznake proizvođača te usporediti svoje predmete s onima koji se prodaju na provjerenim aukcijskim i vintage platformama. Pritom treba imati na umu važnu razliku između tražene cijene i one za koju se predmet stvarno prodaje, jer visoki iznosi na oglasnicima nisu uvijek jamstvo stvarne tržišne vrijednosti. Uz malo istraživanja i provjere, možda ćete otkriti da se upravo u vašem domu krije vrijedan dio europske porculanske baštine.