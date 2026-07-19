Pulski lukobran bit će gotov do ljeta iduće godine

Sredinom 2027. trebala bi završiti rekonstrukcija lukobrana u luci Pula čija je gradnja započela u listopadu 2024. godine. Riječ je o velikoj investiciji vrijednoj čak 26, 9 milijuna eura, sufinanciranoj bespovratnim sredstvima Instrumenta za povezivanje Europe s 18.310.196,80 eura, dok preostali dio financiraju Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture te Istarska županija.

Ministar Oleg Butković rekao je da projekt predstavlja jedan od najvažnijih projekata obnove lučke infrastrukture na hrvatskoj obali i dio je velikog investicijskog ciklusa obnove i izgradnje luka, riva i lukobrana koji Ministarstvo provodi posljednjih desetak godina.

– Pulski je lukobran jedan od najimpresivnijih pomorskih objekata na čitavom Jadranu, a rekao bih i šire. Dug je 1200 metara, dakle više od kilometra. Ovaj je lukobran izgrađen 1914. i tada je predstavljao jednu od najvećih pomorskih investicija Austro-Ugarske. Zanimljivo je da dio lukobrana, dug oko 150 metara, nikada nije bio izgrađen. U sklopu ove rekonstrukcije taj će se dio napokon spojiti s glavom lukobrana, čime će on prvi put biti dovršen u cijelosti – rekao je ministar Butković i dodao kako je riječ o iznimno zahtjevnom projektu te izrazio zadovoljstvo dinamikom radova. Župan Boris Miletić kaže da je rekonstrukcija pulskog lukobrana projekt koji su dugo čekali jer predstavlja zaštitu najvećeg istarskog grada od utjecaja mora, a istodobno povećava maritimne sposobnosti pulskog zaljeva.

– Riječ je o jednoj od najvećih pojedinačnih kapitalnih investicija čiji je investitor Istarska županija, odnosno Županijska lučka uprava. No, bez europskih sredstava i suradnje s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture ovaj projekt financijski ne bi bilo moguće realizirati – rekao je župan B. Miletić. Ravnatelj Županijske lučke uprave Pula-Pola Dalibor Brnos kazao je da će novi lukobran znatno povećati maritimnu sigurnost naše luke, kako za putnička i teretna plovila tako i za sve ostale korisnike luke, te omogućiti daljnji razvoj pulskog zaljeva.