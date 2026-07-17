Skriveni biser Župe dubrovačke: Dečki s hrvatskih novčanica uživali su upravo ovdje

Milina u Mlinima, ovdje je Župa dubrovačka u svom najvećem sjaju. Znamo da nisu bili blesavi Ruđer Bošković i Stjepan Radić, dvojac sa svih novčanica hrvatskog dinara i novčanice od 200 kuna, koji su ovdje na mlinskoj plaži provodili dane. Domaći čak imaju i fotke Radića s kupanja. – Eto ga, Stjepan Radić leži na plaži u jednodijelnom crnom kupaćem kostimu tu ispred nekadašnjeg Pensiona Lucić. Znao je on gdje je najljepše na obali – govore dolje na žalu pa nastavljaju: – Nema dugo bio je i bubnjar The Queena Roger Taylor dolje u Gusaru, naručio kavu, nosio mu je moj brat, koji ga je jedini prepoznao, kako i neće, sluša ih desetljećima. Povijesni lokalitet Mlina je ljetnikovac Bettera, čije daljnje propadanje domaći žele spriječiti i učiniti da postane znamenitost mjesta. Vedran Mezei o tom je ljetnikovcu napisao povijesni roman, usto i jedinu roman o Mlinima, nazvan "Treći ključ", u njemu organizira predstave "Glasovi u kamenu", njime vodi turiste sa svih strana svijeta u turama "Šetnje kroz povijest Mlina", a gostima na terasama hotela čak i svira gitaru i pjeva jazz i rock standarde.

– Ruđeru Boškoviću Bettera je bila omiljeno mjesto, njegov ujak, po kojem je i dobila ime, taj je ljetnikovac dobio kao dotu, odnosno vjenčani dar, od roditelja supruge Pѐre, a riječ je o jednoj od najbogatijih dubrovačkih obitelji toga doba. Mali Ruđer tu je dolazio na ladanje, a tu je i pisao. Konkretno, jedino znanstveno djelo koje je napisao na području domovine, a riječ je o Disertaciji o morskim plimama, naš je Bošković napisao u – Beterini. Zgodan je podatak da su, kada je umrla njegova majka Pavle sa 103 godine, o tome pisale i pariške novine, tolika je bio faca u Francuskoj! – govori Mezei pa dodaje: – Posljednji privatni vlasnik ljetnikovca bio je Ernest Katić mlađi, a on je u Dubrovniku ugostio Georgea Bernarda Shawa, prvog čovjeka koji je dobio i Nobelovu nagradu i Oscara (drugi je Bob Dylan, nap. a.), a on je navodno rekao: "Ako želite vidjeti raj na zemlji, dođite u Dubrovnik." Pokazuje Vedran na otoke preko puta Mlina, pa kaže:

– Mrkan, Bobara i Supetar bili su prve karantene na svijetu, pogotovo Mrkan, koji je to bio 1377. godine. Turisti koji kruzerima dolaze iz Venecije često mi kažu: "Rekli su nam Talijani da je Venecija prva koja je uvela karantenu, ali da će im vodiči u Dubrovniku reći kako to nije istina." I tako i bude, ja im objasnim istinu (smijeh). Usto, na storytelling turama gosti mogu doznati da je tu i Malaštica, koja je stoljećima bila granica između Otomanskog Carstva i Dubrovačke Republike, a danas je državna granica, ujedno u najuža granica u Hrvatskoj, kod mjesta Plat do granice s BiH manje je od dva kilometra – dodaje Mezei. Prva dama turizma toga kraja Pere Kristović nastavlja: – Festa svetog Roka 16. kolovoza najveće je događanje u Mlinima, a poznati smo po Puntižela rock festivalu – kaže Pere.

07.07.2026., Mlini, Zupa dubrovacka - Turisticka patrola i Vecernjakove zvjezdice. Photo: Grgo Jelavic/PIXSELL Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Besplatni festival 30 godina



Maruška Sambrailo, predsjednica udruge Kurenat, koja organizira festival zvani Župstock, dodaje: – U parku Striježice u hladu borova svirali su Majke, Vlatko Stefanovski, Rambo Amadeus, Jinx, Let 3, Urban... a 30 godina nitko nije platio ulaznicu za koncert. Sve je besplatno, pa gdje to ima? Pođite na Ultru, InMusic ili Exit, tamo se sve plaća, a u Župi ne! – dodaje Maruška. Vicko Lukšić ponosno dodaje: – Najbolji smo u Divljoj ligi, dečki iz Mlina dvije su godine aktualni prvaci. Ako ove godine osvoje titulu, uspjet će ono što nitko nije u 100 godina, osvojiti ligu tri puta zaredom. Čekamo početak kolovoza i nadamo se. Kao Englezi, pjevamo "I'ts Coming Home"... ali u Mline.

Ocjene Gostoljubivost i susretljivost 10 Čistoća i urednost mjesta 9 Plaže 9 Raznolikost smještaja 9 Kvaliteta ugostiteljske ponude 10 Sadržaji za djecu 9 Događanja 10 Opskrbljenost 9 Autohtonost 9 Općidojam 10

Poredak Baška (otok Krk) 97

Podgora 95

Supetar (otok Brač) 95

MLINI 94

Baška Voda 94

Punat (otok Krk) 94

Nin 94

Betina (otok Murter) 93

Skradin 93

Tisno (otok Murter) 93

Mandre (otok Pag) 92

Kaprije (otok Kaprije) 92

Fažana 92

Trpanj 92

Sumartin (otok Brač) 91

Kaštel Lukšić 91

Pašman (otok Pašman) 90

Nerezine (otok Lošinj) 89

Prvić Luka (otok Prvić) 89

Valun (otok Cres) 89

Sveti Petar na Moru 88

Peroj 86

Pješčana Uvala 85

Mareda 85

Karin 84

Medveja 83

Kraljevica 83

Plomin 78

Beli (otok Cres) 78

Cavtat

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.