Skriveni biser Župe dubrovačke: Dečki s hrvatskih novčanica uživali su upravo ovdje

Milina u Mlinima, ovdje je Župa dubrovačka u svom najvećem sjaju. Znamo da nisu bili blesavi Ruđer Bošković i Stjepan Radić, dvojac sa svih novčanica hrvatskog dinara i novčanice od 200 kuna, koji su ovdje na mlinskoj plaži provodili dane. Domaći čak imaju i fotke Radića s kupanja. – Eto ga, Stjepan Radić leži na plaži u jednodijelnom crnom kupaćem kostimu tu ispred nekadašnjeg Pensiona Lucić. Znao je on gdje je najljepše na obali – govore dolje na žalu pa nastavljaju: – Nema dugo bio je i bubnjar The Queena Roger Taylor dolje u Gusaru, naručio kavu, nosio mu je moj brat, koji ga je jedini prepoznao, kako i neće, sluša ih desetljećima. Povijesni lokalitet Mlina je ljetnikovac Bettera, čije daljnje propadanje domaći žele spriječiti i učiniti da postane znamenitost mjesta. Vedran Mezei o tom je ljetnikovcu napisao povijesni roman, usto i jedinu roman o Mlinima, nazvan "Treći ključ", u njemu organizira predstave "Glasovi u kamenu", njime vodi turiste sa svih strana svijeta u turama "Šetnje kroz povijest Mlina", a gostima na terasama hotela čak i svira gitaru i pjeva jazz i rock standarde.
– Ruđeru Boškoviću Bettera je bila omiljeno mjesto, njegov ujak, po kojem je i dobila ime, taj je ljetnikovac dobio kao dotu, odnosno vjenčani dar, od roditelja supruge Pѐre, a riječ je o jednoj od najbogatijih dubrovačkih obitelji toga doba. Mali Ruđer tu je dolazio na ladanje, a tu je i pisao. Konkretno, jedino znanstveno djelo koje je napisao na području domovine, a riječ je o Disertaciji o morskim plimama, naš je Bošković napisao u – Beterini. Zgodan je podatak da su, kada je umrla njegova majka Pavle sa 103 godine, o tome pisale i pariške novine, tolika je bio faca u Francuskoj! – govori Mezei pa dodaje: – Posljednji privatni vlasnik ljetnikovca bio je Ernest Katić mlađi, a on je u Dubrovniku ugostio Georgea Bernarda Shawa, prvog čovjeka koji je dobio i Nobelovu nagradu i Oscara (drugi je Bob Dylan, nap. a.), a on je navodno rekao: "Ako želite vidjeti raj na zemlji, dođite u Dubrovnik." Pokazuje Vedran na otoke preko puta Mlina, pa kaže:
– Mrkan, Bobara i Supetar bili su prve karantene na svijetu, pogotovo Mrkan, koji je to bio 1377. godine. Turisti koji kruzerima dolaze iz Venecije često mi kažu: "Rekli su nam Talijani da je Venecija prva koja je uvela karantenu, ali da će im vodiči u Dubrovniku reći kako to nije istina." I tako i bude, ja im objasnim istinu (smijeh). Usto, na storytelling turama gosti mogu doznati da je tu i Malaštica, koja je stoljećima bila granica između Otomanskog Carstva i Dubrovačke Republike, a danas je državna granica, ujedno u najuža granica u Hrvatskoj, kod mjesta Plat do granice s BiH manje je od dva kilometra – dodaje Mezei. Prva dama turizma toga kraja Pere Kristović nastavlja: – Festa svetog Roka 16. kolovoza najveće je događanje u Mlinima, a poznati smo po Puntižela rock festivalu – kaže Pere.
Besplatni festival 30 godina
Maruška Sambrailo, predsjednica udruge Kurenat, koja organizira festival zvani Župstock, dodaje: – U parku Striježice u hladu borova svirali su Majke, Vlatko Stefanovski, Rambo Amadeus, Jinx, Let 3, Urban... a 30 godina nitko nije platio ulaznicu za koncert. Sve je besplatno, pa gdje to ima? Pođite na Ultru, InMusic ili Exit, tamo se sve plaća, a u Župi ne! – dodaje Maruška. Vicko Lukšić ponosno dodaje: – Najbolji smo u Divljoj ligi, dečki iz Mlina dvije su godine aktualni prvaci. Ako ove godine osvoje titulu, uspjet će ono što nitko nije u 100 godina, osvojiti ligu tri puta zaredom. Čekamo početak kolovoza i nadamo se. Kao Englezi, pjevamo "I'ts Coming Home"... ali u Mline.
Gostoljubivost i susretljivost 10
Čistoća i urednost mjesta 9
Plaže 9
Raznolikost smještaja 9
Kvaliteta ugostiteljske ponude 10
Sadržaji za djecu 9
Događanja 10
Opskrbljenost 9
Autohtonost 9
Općidojam 10
Baška (otok Krk) 97
Podgora 95
Supetar (otok Brač) 95
MLINI 94
Baška Voda 94
Punat (otok Krk) 94
Nin 94
Betina (otok Murter) 93
Skradin 93
Tisno (otok Murter) 93
Mandre (otok Pag) 92
Kaprije (otok Kaprije) 92
Fažana 92
Trpanj 92
Sumartin (otok Brač) 91
Kaštel Lukšić 91
Pašman (otok Pašman) 90
Nerezine (otok Lošinj) 89
Prvić Luka (otok Prvić) 89
Valun (otok Cres) 89
Sveti Petar na Moru 88
Peroj 86
Pješčana Uvala 85
Mareda 85
Karin 84
Medveja 83
Kraljevica 83
Plomin 78
Beli (otok Cres) 78
Cavtat