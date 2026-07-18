Poznati ugostitelj o sezoni: Otvorilo se previše lokala na Jadranu, polovica bi trebala biti zatvorena

Iako službeni podaci pokazuju da hrvatski turizam i ove godine bilježi rast prometa i potrošnje, dio ugostitelja upozorava da stvarna slika na terenu nije jednaka u svim dijelovima zemlje. Dok su pojedini objekti puni, drugi se bore s manjkom gostiju, a razlog vide u sve većem broju restorana na obali i visokim poreznim opterećenjima.

Prema podacima Porezne uprave, u lipnju i prvoj polovini srpnja u ugostiteljskim objektima izdano je oko 78 milijuna računa, što je 5,5 posto više nego u istom razdoblju prošle godine. Istodobno je vrijednost izdanih računa porasla za osam posto, s oko milijardu na gotovo 1,1 milijardu eura, javlja RTL Danas.

S druge strane, ugostitelj Marin Medak smatra da statistika ne odražava u potpunosti stanje na terenu. Gostujući u RTL-u Danas rekao je kako treba razlikovati turističku obalu od kontinentalnog dijela Hrvatske. 'Jadran je jedna od najposjećenijih regija na Mediteranu, ali ondje se posljednjih godina otvorilo previše sezonskih ugostiteljskih objekata, često upitne kvalitete. Upravo se takvi danas najviše žale. Ja bih rekao da bi polovica tih lokala trebala biti zatvorena, odnosno da nisu ni trebali biti otvoreni. Jednostavno, na Jadranu se otvorilo previše ugostiteljskih objekata', rekao je.

Dodao je kako ugostitelji na kontinentu posluju tijekom cijele godine, dok sezonski objekti većinu prihoda ostvaruju u svega nekoliko ljetnih mjeseci. 'Mi u Zagrebu radimo 365 dana u godini i jako je teško preživjeti cijelu godinu. Prvih pet ili šest mjeseci često poslujemo s gubitkom', istaknuo je, dodajući kako upravo zbog velikog broja lokala mnoge terase na obali ove sezone ostaju poluprazne.

Govoreći o cijenama u restoranima, Medak smatra da one nisu iznad europskog prosjeka te da je glavni razlog njihova rasta visoko porezno opterećenje. 'Statistički gledano, cijene u restoranima su oko prosjeka Europske unije. Problem nije u tome da su restorani preskupi', rekao je.

Podsjetio je da su cijene u ugostiteljstvu tijekom posljednjih godinu dana porasle za oko 5,8 posto, ponajprije zbog inflacije i skupljih sirovina. 'Jedan od glavnih razloga rasta cijena su izuzetno visoki porezi. Kada bismo imali jednaku stopu PDV-a kao Italija, restorani bi mogli biti desetak posto jeftiniji od europskog prosjeka', smatra Medak. Na pozive da ugostitelji snize cijene odgovara kako bi prvi potez trebala povući država. Smatra da bi trebali smanjiti poreze, kako bi ugostitelji smanjili cijene.

Medak upozorava i da mnogi podcjenjuju zahtjevnost ugostiteljskog posla, zbog čega velik broj restorana ne opstane prvih nekoliko godina poslovanja. 'Otvoriti restoran je krvav posao. To je jedan od poslova s najvećom stopom propadanja u svijetu, posebno u prve tri ili četiri godine poslovanja', rekao je. Dodao je kako su zadovoljni gosti najbolji pokazatelj kvalitete usluge.

Osvrnuo se i na zarade konobara tijekom turističke sezone, istaknuvši da iskusni radnici danas mogu ostvariti vrlo visoka primanja. 'Prosječan konobar uz napojnice sigurno zaradi više od 3.000 eura mjesečno. To je težak posao i smatram da treba biti dobro plaćen', rekao je. Zaključio je kako Hrvatska više ne može konkurirati niskim cijenama jer su troškovi poslovanja visoki, a dio ugostitelja zbog povoljnijih nabavnih cijena namirnice već kupuje u Italiji i Sloveniji.