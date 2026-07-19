Tragedija u Zagrebu: U požaru kuće poginula jedna osoba

Jedna osoba smrtno je stradala u požaru kuće koji je večeras oko 21 sat izbio na području Voltinog naselja u Zagrebu. Požar su ugasili vatrogasci, no unatoč njihovoj intervenciji jedna je osoba izgubila život.

Na mjestu događaja slijedi očevid kojim će se utvrditi okolnosti izbijanja požara i uzrok smrti stradale osobe.