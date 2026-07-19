Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 159
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
UŽIVO
UŽIVO Argentina na konopcima: Španjolskoj poništen pogodak u produžetku
Yamal s 19 godina nastupio u finalu SP-a i postao prvi čovjek kojem je ovo uspjelo
FOTO Na finale SP-a je stigla svjetska krema, od Donalda Trumpa do Davora Šukera
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SLIJEDI OČEVID

Tragedija u Zagrebu: U požaru kuće poginula jedna osoba

Zagreb: Vatrogasci krenuli na Korčulu gasiti požar
Marko Seper/PIXSELL
VL
Autor
Šimun Ilić
19.07.2026.
u 22:52

Požar su ugasili vatrogasci, no unatoč njihovoj intervenciji jedna je osoba izgubila život.

Jedna osoba smrtno je stradala u požaru kuće koji je večeras oko 21 sat izbio na području Voltinog naselja u Zagrebu. Požar su ugasili vatrogasci, no unatoč njihovoj intervenciji jedna je osoba izgubila život.

Na mjestu događaja slijedi očevid kojim će se utvrditi okolnosti izbijanja požara i uzrok smrti stradale osobe.

Noćna oluja je došla naglo i nasukala šest velikih jedrilica: 'Trajalo je samo pet minuta, ali intenzitet je bio strašan'
Ključne riječi
Zagreb požar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!