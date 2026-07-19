Europski trend starenja stanovništva u Hrvatskoj je posebno izražen pa smo, s više od milijun starijih od 65 i s medijanom dobi od 45,5 godina, u vrhu europskih zemalja s velikim udjelom starijih građana. Oko 670 registriranih ustanova i pružatelja usluga smještaja starijim osobama u Hrvatskoj ima kapacitet od oko 32.600 mjesta. U domove je smješteno oko tri posto starijih osoba, što je jedna od najmanjih stopa u EU. Potrebe su znatno veće, postojeća mreža javnih domova nije se širila desetljećima i sustav je odavno preopterećen pa tisuće ljudi godinama čekaju mjesto u domu. Preporuka EU je razvoj integriranih modela dugotrajne skrbi i aktivnog starenja, s naglaskom na deinstitucionalizaciju, kako bi starije osobe što dulje mogle samostalno živjeti u vlastitom domu, a istovremeno treba osiguravati smještaj za korisnike kojima je nužna intenzivna i dugotrajna skrb. Na tom tragu RH je prije četiri godine započela projekt stvaranja novih centara za starije.
Hrvatska dobiva 18 novih centara koji će skrbiti za više od 6000 starijih
Traju radovi na budućem Centru za starije osobe Drniš, gdje će biti smješteno 100 korisnika, među kojima 14 oboljelih od demencije. Planirane su i izvaninstitucijske usluge za još 238 korisnika
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