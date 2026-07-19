Hrvatska dobiva 18 novih centara koji će skrbiti za više od 6000 starijih

Europski trend starenja stanovništva u Hrvatskoj je posebno izražen pa smo, s više od milijun starijih od 65 i s medijanom dobi od 45,5 godina, u vrhu europskih zemalja s velikim udjelom starijih građana. Oko 670 registriranih ustanova i pružatelja usluga smještaja starijim osobama u Hrvatskoj ima kapacitet od oko 32.600 mjesta. U domove je smješteno oko tri posto starijih osoba, što je jedna od najmanjih stopa u EU. Potrebe su znatno veće, postojeća mreža javnih domova nije se širila desetljećima i sustav je odavno preopterećen pa tisuće ljudi godinama čekaju mjesto u domu. Preporuka EU je razvoj integriranih modela dugotrajne skrbi i aktivnog starenja, s naglaskom na deinstitucionalizaciju, kako bi starije osobe što dulje mogle samostalno živjeti u vlastitom domu, a istovremeno treba osiguravati smještaj za korisnike kojima je nužna intenzivna i dugotrajna skrb. Na tom tragu RH je prije četiri godine započela projekt stvaranja novih centara za starije.