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VRIJEME IDUĆEG TJEDNA

Ljeto pokazuje drugo lice: Meteorolozi upozoravaju na moguće jače nevrijeme

Kaštel Štafilić: Obilna kiša zahvatila je Dalmaciju
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
VL
Autor
Šimun Ilić
19.07.2026.
u 22:38

U unutrašnjosti će puhati slab do umjeren sjeveroistočni, a na istoku zemlje sjeverni vjetar. Na Jadranu će ujutro prevladavati umjerena bura, podno Velebita mjestimice i jaka, dok će tijekom poslijepodneva u Dalmaciji zapuhati jugozapadnjak.

Nakon niza vrlo toplih i sunčanih dana, početak novog tjedna donosi promjenu vremena. Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), ponedjeljak će biti djelomice sunčan uz promjenjivu naoblaku, a u pojedinim dijelovima zemlje očekuju se kiša te pljuskovi s grmljavinom.

Najveća vjerojatnost za oborinu bit će u unutrašnjosti Dalmacije i Gorskoj Hrvatskoj, gdje lokalno može biti i izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom. Na Jadranu će prevladavati sunčanije vrijeme, no u Dalmaciji će se zadržati vrlo toplo, uz najviše dnevne temperature između 32 i 35 stupnjeva Celzijevih. U unutrašnjosti će puhati slab do umjeren sjeveroistočni, a na istoku zemlje sjeverni vjetar. Na Jadranu će ujutro prevladavati umjerena bura, podno Velebita mjestimice i jaka, dok će tijekom poslijepodneva u Dalmaciji zapuhati jugozapadnjak.

Jutarnje temperature u unutrašnjosti kretat će se između 14 i 18 stupnjeva, dok će na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije biti od 20 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura u većem dijelu zemlje iznosit će između 25 i 30 stupnjeva, a na obali i otocima od 30 do 34 stupnja.

Foto: DHMZ

Ni idućih dana vrijeme neće biti potpuno stabilno. U unutrašnjosti se očekuje djelomice sunčano i nešto svježije vrijeme uz povremenu kišu i pljuskove s grmljavinom, osobito u utorak i ponovno u četvrtak. Na Jadranu će prevladavati djelomice do pretežno sunčano vrijeme, no krajem utorka i tijekom noći na srijedu mogući su lokalni pljuskovi. Meteorolozi upozoravaju da ponegdje može doći i do izraženijeg, pa čak i olujnog nevremena.

Na sjevernom Jadranu krajem utorka očekuje se jačanje bure, dok će na ostatku obale puhati uglavnom sjeverozapadni vjetar. Unatoč blagom osvježenju, temperature će na Jadranu i dalje ostati tipično ljetne.

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vremenska prognoza Hrvatska dhmz

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