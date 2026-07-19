Neke države zabranile su pornografiju koja prikazuje ovaj fetiš: Više od polovice mladih priznalo da ga je isprobalo

Više od polovice mladih u dobi od 16 do 34 godine barem je jednom tijekom seksa uz obostrani pristanak prakticiralo gušenje, pokazalo je istraživanje koje je naručio britanski Institute for Addressing Strangulation (IfAS). Rezultate istraživanja za The Conversation analizirao je dr. Christopher Saville, klinički viši predavač na Školi za psihologiju i sportsku znanost Sveučilišta Bangor, koji upozorava da se ovakvo ponašanje sve češće normalizira, ponajprije zbog sadržaja dostupnog na internetskoj pornografiji.

Eksperimentiranje podrazumijeva poštovanje međusobnih granica: Istraživanje je pokazalo da je dio ispitanika takva iskustva opisao kao pozitivna, ali velik broj njih naveo je i neugodna ili traumatična iskustva. Posebno zabrinjava podatak da je više od četvrtine sudionika reklo kako su bili davljeni tijekom seksualnog odnosa bez prethodnog pristanka i dogovora. „Kada se ponašanje koje se često povezuje s prisilom i nasiljem počne doživljavati kao uobičajeno u odnosima uz obostrani pristanak, granica između eksperimentiranja i štetnog ponašanja može postati nejasna“, upozorava Saville.

Jedan od najzanimljivijih dijelova istraživanja odnosio se na percepciju opasnosti. Gotovo tri četvrtine ispitanika smatra da je gušenje tijekom seksa barem donekle opasno. Istodobno, mišljenja o tome može li se takva praksa provoditi na siguran način bila su podijeljena. Dio ispitanika vjeruje da može, dio smatra da ne može, dok velik broj nije znao odgovor. Saville objašnjava da upravo takva nesigurnost predstavlja problem jer mnogi ne razumiju što se zapravo događa u tijelu kada se pritišće vrat. Do nedostatka kisika u mozgu može doći na dva načina – otežanim disanjem ili prekidom protoka krvi prema mozgu. „Ljudi često ne shvaćaju da može doći do davljenja čak i kada osoba i dalje može disati.“

Prekid protoka krvi posebno je opasan jer osoba može izgubiti svijest za svega nekoliko sekundi, znatno brže nego kada je riječ o otežanom disanju. Mozak je iznimno osjetljiv na nedostatak kisika pa posljedice mogu nastupiti vrlo brzo, a u težim slučajevima dolazi i do odumiranja moždanih stanica. Osim gubitka svijesti, posljedice mogu uključivati otežano disanje, bolove pri gutanju, probleme s pamćenjem, psihološku traumu pa čak i moždani udar ako dođe do oštećenja krvnih žila. U najtežim slučajevima takva praksa može završiti smrtnim ishodom. Kao moguća rješenja navodi zakonsko ograničavanje sadržaja koji prikazuje ovakve radnje te kvalitetniju edukaciju o stvarnim zdravstvenim rizicima. Smatra da se ta dva pristupa ne moraju isključivati, nego se mogu međusobno nadopunjavati.

Ujedinjeno Kraljevstvo u međuvremenu je donijelo zakon kojim se pornografski sadržaj koji prikazuje nesmrtonosno davljenje ili gušenje tretira kao kazneno djelo. Takav sadržaj svrstan je među prioritetne kategorije koje internetske platforme moraju aktivno prepoznavati i uklanjati. Rezultati istraživanja, smatra Saville, jasno pokazuju da velik broj mladih ne razumije koliko brzo davljenje može postati opasno. Kvalitetnija edukacija o tome kako takve radnje utječu na ljudsko tijelo mogla bi spriječiti ozbiljne posljedice.

Na slične opasnosti opominje i certificirana seksologinja dr. Aliyah Moore. „Gušenje može biti iznimno opasno. Ako su dišni putovi dulje vrijeme blokirani, može doći do nedostatka kisika, što može uzrokovati oštećenje mozga ili smrt.“ Rizici, upozorava, nisu samo fizički. „Osim ozljeda, mogu se javiti i psihološke posljedice, primjerice ponovno proživljavanje ranijih trauma ili intenzivan osjećaj straha tijekom seksualnog čina. Zato su potpuno razumijevanje rizika i jasan pristanak ključni.“

Za partnere koji se ipak odluče na takvu praksu preporučuje otvoren razgovor prije bilo kakvog eksperimentiranja. Granice, sigurne riječi i znakovi kojima osoba može dati do znanja da želi prekinuti trebali bi biti unaprijed dogovoreni, osobito zato što tijekom gušenja možda neće moći govoriti. Na važnost obostranog pristanka upozorava i stručnjakinja za seksualno zdravlje Ola Miedzynska, koja ističe da sigurnost uvijek mora imati prednost pred trenutkom strasti, prenosi BDSM News.