FOKUS NA ODRŽIVOSTI

Malo istarsko selo na europskoj pozornici: Kaštelir‑Labinci kao primjer kako turizam može ostati 'po mjeri ljudi'

Foto: Sebastijan Skoko
VL
Autor
Večernji.hr
01.06.2026.
u 10:27

"Kaštelir-Labinci pokazuju što znači kad lokalna zajednica preuzme vlasništvo nad vlastitim razvojem. To je model koji vrijedi dijeliti", izjavila je Iva Čaleta Pleša, koordinatorica Stupa 4 za održivi turizam, Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske

Istarska općina Kaštelir-Labinci našla se u fokusu kao primjer kako turizam može rasti bez gubitka identiteta mjesta, kvalitete života i stvarne koristi za lokalnu zajednicu. Upravo je ova destinacija predstavljena kao konkretan dokaz da održivi turizam nije teorija, nego model koji već danas funkcionira i može biti relevantan mnogo šire od lokalne sredine iz koje dolazi. Na panelu posvećenom održivom i ruralnom turizmu, u sklopu 11. godišnjeg Foruma Strategije EU za jadransko-jonsku regiju, direktorica Turističke zajednice Kaštelir-Labinci Linda Grebac predstavila je razvoj mjesta koje je uspjelo spojiti turizam s očuvanjem identiteta, lokalne zajednice i kvalitete života. L. Grebac istaknula je važnost autentičnosti: "I mala zajednica može postati prepoznatljiv brend – važno je vjerovati u svoju ideju i imati podršku svih dionika".

Turizam koji ne mijenja mjesto – nego ga jača

Kaštelir-Labinci na međunarodnom su forumu istaknuti kao primjer destinacije koja turizam razvija bez gubitka autentičnosti, uz aktivno uključivanje lokalnog stanovništva i fokus na dugoročnu održivost. Riječ je o modelu u kojem turizam ne potiskuje lokalni način života, nego ga nadograđuje, stvara nove prilike za mlade i poboljšava kvalitetu života u zajednici, odnosno razvija turizam "po mjeri ljudi", a ne isključivo tržišta. Ovakav pristup prepoznat je i na globalnoj razini kroz prestižnu oznaku UN Tourism Best Tourism Village 2025., što dodatno potvrđuje da se radi o jednoj od najuspješnijih priča održivog turizma u Europi.

Hrvatska kao izvor konkretnih rješenja

"Hrvatska u EUSAIR-u ne dolazi samo sa strategijama, već dolazi s primjerima koji već ostvaruju rezultate. Kaštelir-Labinci pokazuju što znači kad lokalna zajednica preuzme vlasništvo nad vlastitim razvojem. To je model koji vrijedi dijeliti", izjavila je Iva Čaleta Pleša, koordinatorica Stupa 4 za održivi turizam, Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske. Na panelu su, uz Hrvatsku, sudjelovali i predstavnici drugih zemalja regije te EUSAIR Vijeća mladih, a fokus je bio upravo na pitanjima kako razvijati turizam izvan glavne sezone i zadržati život u manjim sredinama. Forum je okupio predstavnike deset zemalja s ciljem ubrzanja regionalne suradnje i stvaranja konkretnih koristi za građane.

