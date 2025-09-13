Naši Portali
TRI SNIMKE

Šokantne prijetnje: Riječanin optužen za video obraćanja Milanoviću, Plenkoviću, Von der Leyen…

Split: Svečana ceremonija zatvaranja Sportskih igara mladih
Zvonimir Barisin/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
13.09.2025.
u 15:11

Iako tužiteljstvo ima pravo žalbe na odluku suca, ona ne odgađa njezinu provedbu. Nakon što je ročište završilo, osumnjičeni je napustio sudsku zgradu bez lisica, u prisustvu policije

U petak poslijepodne, 46-godišnji Riječanin doveden je pred Županijski sud u Rijeci zbog sumnje da je putem internetske platforme objavljivao videozapise u kojima je uputio prijetnje hrvatskom predsjedniku Zoranu Milanoviću, premijeru Andreju Plenkoviću, predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen, kao i drugim visokim dužnosnicima Europske unije, navodi portal Burin.

Općinsko državno odvjetništvo zatražilo je određivanje istražnog zatvora zbog mogućnosti ponavljanja kaznenog djela. Ipak, sudac istrage ocijenio je kako nije nužno da se osumnjičeni pritvori, te je odlučeno da će se umjesto toga provesti mjere opreza.

Budući da ranije nije bio osuđivan niti je protiv njega vođen bilo kakav kazneni ili prekršajni postupak, izrečene su mu blaže mjere. Određeno mu je obavezno tjedno javljanje policiji, kao i zabrana korištenja interneta. Provedbu mjera nadzirat će Policijska uprava primorsko-goranska i HAKOM. Upozoren je da bi u slučaju kršenja ovih mjera mogao završiti u istražnom zatvoru.

Sporni videozapisi

Pod istragom su tri videozapisa. Prvi je objavljen 1. travnja, a u njemu je osumnjičeni izravno prozivao europske i hrvatske čelnike, koristeći zapaljivu retoriku te ih nazivao "zlom". Izjavio je da je spreman umrijeti za domovinu te je pozivao na nasilje, uključujući izjavu kako bi "pravi Hrvat trebao baciti bombu". Video završava pjesmom "Bojna Čavoglave", uz pjevanje i prijetnje, piše portal Burin.

Drugi video, objavljen krajem kolovoza, sadržavao je dodatne prijetnje i uznemirujuće poruke, uključujući i pokazivanje simbola kukastog križa te govor o "rezanju na komade".

Treći snimak, objavljen 10. rujna, sadrži još ozbiljnije prijetnje – među njima i izravne prijetnje klanjem te kritike političarima koji "nisu sudjelovali u Domovinskom ratu", uključujući i Sinišu Hajdaša Dončića.

Iako tužiteljstvo ima pravo žalbe na odluku suca, ona ne odgađa njezinu provedbu. Nakon što je ročište završilo, osumnjičeni je napustio sudsku zgradu bez lisica, u prisustvu policije.

Andrej Plenković Zoran Milanović

